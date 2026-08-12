Etna, emergenza cenere: voli sospesi a Catania fino alle 18 e stop anche a Comiso

Continuano a restare sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l’emergenza cenere lavica dell’Etna: all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18 e al Pio La Torre fino alle 10. Lo rende noto la Sac, la società che gestisce i due scali. “A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera – si legge in una nota – è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore B3. Sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza all’aeroporto di Catania fino alle 18 ora locale“.

“Contestualmente – aggiunge la Sac – le operazioni di volo all’aeroporto di Comiso sono sospese fino alle 10 ora locale per contaminazione da cenere vulcanica”. La Sac invita i passeggeri a “verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto”.