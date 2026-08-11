Etna, Diletta Leotta davanti alla colata nella Valle del Bove: “Etna is on fire”. Scoppia la polemica social

Il vulcano attivo più alto d’Europa affascina la catanese Diletta Leotta che è andata a vedere le colate nella Valle del Bove pubblicando, poi, video e foto in notturna con il titolo ‘Etna is on fire‘. Un’iniziativa che ha suscitato polemiche social nei commenti del suo post. C’è chi trova “un po’ da idioti la posa fashion come se fossi alla Milano Fashion Week e invece dietro hai un fenomeno della natura che si manifesta”. “Essere personaggi noti è una responsabilità – si legge in uno dei commenti – perché il cattivo esempio quando proviene da uno di voi arriva forte e chiaro e fa altri grossi danni, purtroppo“. Su questa linea un altro utente: “Eccoci… ora hai scatenato decine di incoscienti che vorranno imitarti correndo rischi inutili“.

Le polemiche maggiori sono arrivate sul tema sicurezza: “non credo sia un grande esempio da dare, fare foto vicino ad un vulcano e la sua colata in atto“, scrive un utente. E c’è di si chiede “con quale autorizzazione siete arrivati cosi vicino alla colata“, aggiungendo che “..vi e andata bene che non vi abbiano multato“, riferendosi all’ordinanza emesso dal sindaco di Sant’Alfio sull’accesso al vulcano. Ma in realtà, come si vede nel video postato sul canale social, la colata non è vicina, ma lo sembra perché ‘schiacciata’ dall’effetto ottico della foto.