Etna, cenere vulcanica nei cieli: sospesi fino alle 12 i voli in arrivo all’aeroporto di Catania

“A causa dell’attività eruttiva dell’Etna, con emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest” e sono state “sospese le attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania fino alle 12“, mentre “le partenze degli aeromobili presenti in aeroporto sono regolarmente in corso“. Lo rende noto la Sac, la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri di, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.