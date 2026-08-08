Etna, cenere vulcanica nei cieli di Catania: prolungate le restrizioni all’aeroporto

Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest (settore C1). In una nota di aggiornamento si comunica che la stabilità dei venti determina il mantenimento delle attuali restrizioni in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Catania fino a cessate esigenze. I passeggeri – si ribadisce – sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.