Etna, cenere sull’aeroporto di Catania: prorogata la chiusura del settore B1, arrivi limitati fino al 18 agosto

La Sac comunica nuove restrizioni per l’attività eruttiva del vulcano: consentiti fino a 10 voli in arrivo ogni ora, con limitazioni operative in vigore fino alle 12 di martedì 18 agosto

eruzione etna reggio calabria 17 agosto 2026
foto di Peppe Caridi © StrettoWeb

La Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, “a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la proroga della chiusura degli spazi corrispondenti al settore B1. Sono parzialmente limitate le attività di volo in arrivo pari a 10 aerei ogni ora, fino alle 12 di domani 18 agosto. Nessuna restrizione in partenza. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore”.

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