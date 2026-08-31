Etna, al via la maratona ViniMilo: Farinetti, la cena per Save The Children e tutti gli appuntamenti previsti | INFO

Con due straordinarie serate in vigna, da Barone di Villagrande e da Iuppa, con vini vulcanici da tutto il mondo, il libro di G.R.A.S.P.O sui vitigni reliquia in tutta Italia e micro e macro produzioni di Etna Bianco Superiore; dopo il viaggio virtuale nei porti della Sicilia sulle rotte di Ulisse (Onav Catania), la 46/a edizione di ViniMilo entra nel vivo con un fitto calendario di appuntamenti che, insieme alla presenza di Oscar Farinetti e alla cena a sostegno di Save The Children (2/9), culminerà con la tradizionale festa di piazza (5/6 settembre).

Grande attesa per mercoledì 2 settembre, quando ViniMilo ospiterà lo scrittore e imprenditore Oscar Farinetti prima della cena di beneficenza a favore di Save the Children, l’Organizzazione internazionale indipendente che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, in Italia e nel mondo. Di scena l’Etna e le Langhe piemontesi. Ai fornelli gli chef Ugo Alciati (Ristorante Da Guido, Fontanafredda, CN) e Lina Castorina (Osteria 4 Archi, Milo) e un menù che tra cibo e vini attraversa due territori, la Sicilia e il Piemonte, e porta in tavola piatti rigenerati dalla contaminazione di materie prime: come il risotto Carnaroli al pesto di erbe spontanee, ricotta e acciughe.

Per partecipare alla cena occorre una donazione minima, per persona, di euro 100 a favore di Save the Children tramite un bonifico (IBAN IT71P0501803200000011184009 Causale “Gran Galà ViniMilo 2026”) e dopo inviare la ricevuta via whatsapp al numero 368 7237933 (la ricevuta, da conservare, varrà come titolo di ingresso alla serata, info segreteria@vinimilo.it).

La cena di beneficenza – organizzata dal Comune, guidato dalla sindaca Maria Aurora Catalano, in collaborazione con Cronache di Gusto – sarà preceduta da una conversazione con Oscar Farinetti, scrittore, imprenditore e fondatore di Eataly, che a ViniMilo presenterà il suo ultimo romanzo “La regola del silenzio” (Bompiani). Conducono l’incontro i giornalisti Fabrizio Carrera e Andrea Giuseppe Cerra.

Gli appuntamenti della prima settimana:

lunedì 31 la presentazione del libro di Grazia Pitruzzella, l’1 settembre la degustazioni di oli EVO di tutta la Sicilia e vini dell’Etna con il Consorzio DOP Monte Etna;

giovedì 3 la presentazione del libro di Rocco Catalano dedicato a Luigi Veronelli;

venerdì 4 la degustazione a cura di FIS dedicata all’annata 2022 sull’Etna condotta da Daniela Scrobogna, responsabile della didattica FIS che ogni anno dedica un master ai vini dell’Etna;

sabato 5 di scena Slow Food con un incontro su biodiversità e produttori di presidi in Sicilia;

infine domenica 6 i sommelier di Sapori e Saperi proporranno un affascinante percorso che mette a confronto i vini dell’Etna con i francesi della Borgogna attraverso sei etichette.

Particolare interesse desta il “Piatto ViniMilo”, la novità di questa edizione 2026 che vede protagonisti i ristoratori di Milo con una ricetta originale dedicata alla manifestazione e in alcuni casi all’Etna Bianco Superiore DOC. Hanno aderito Osteria 4 Archi (Saro Grasso con il DolceMilo, millefoglie con crema e carricante caramellato); Da Rinuccio (Giusy Granata, e i tortelli 40 tuorli con ricotta, mentuccia e more); Nonna Vita (Salvo Sorbello con il cosciotto di maiale alle erbe dell’Etna), Al Braciere (Andrea Polimeni, con il risotto di porcini freschi e la pizza “Tra mare e vulcano”).

Partner e patrocinatori di ViniMilo 2026 sono gli enti: Consorzio di Tutela Etna Doc, IRVO, Unict (Di3A); i produttori: Barone di Villagrande, Benanti Viticoltori, Favazza, Cantine Iuppa, Maugeri, I Vigneri; le associazioni: Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna, Ais, Fis, Fisar, Onav, Sapori e Saperi, Slow Food Catania, APO (Associazione Produttori Olivicoli) e Cronache di Gusto, testata online di enogastronomia. Il programma completo sul sito ufficiale ViniMilo.it e sui profili social.

Calendario ViniMilo, settimana 31 agosto – 6 settembre

Lunedì 31 agosto, Scalinata Largo dei Mille, ore 18.30. Grazia Pitruzzella presenta la guida monografica dedicata all’Etna, pubblicata da Idea Montagna e distribuita in libreria. Alla scoperta della “Muntagna” e dei suoi itinerari meno battuti percorrendo cammini e sentieri con il supporto di una guida esperta come Grazia Pitruzzella, accompagnatore di Media Montagna e appassionata di erbe medicinali che raccoglie e trasforma in medicamenti naturali. Con l’autrice è Giuseppe Scarpinati, esperto di cammini nei sentieri vulcanici

Martedì 1 settembre. Centro Servizi, ore 18.30. Focus sull’olivicoltura etnea e, in chiusura, un piatto con prodotti del territorio e di presidi Slow Food accompagnato dai vini dell’Etna. Sarà un percorso di sapori e profumi tra la biodiversità olivicola. A cura del Consorzio DOP Monte Etna

Mercoledì 2 settembre, Museo Virtuale, ore 19. Un paese ci vuole: conversazione con Oscar Farinetti. L’incipit del romanzo di Cesare Pavese – e la necessità di avere radici forti in uno luogo dell’infanzia per poi allontanarsi alla scoperta del mondo – accompagna Fabrizio Carrera e Andrea Giuseppe Cerra nell’incontro con Farinetti,. A Milo la presentazione del suo ultimo romanzo “La regola del silenzio” (Bompiani). A seguire, ore 20.30 Cena di beneficenza in piazza Municipio a favore di Save the Children.

Giovedì 3 settembre. Scalinata Largo dei Mille, ore 18.30. Sulle orme di Veronelli. Presentazione del libro di Rocco Catalano (ed. Ampelos). Viaggio narrativo nell’Italia del vino, della critica gastronomica e dei territori, sulle tracce di una figura chiave del racconto del gusto italiano, Luigi Veronelli. Tra vignaioli, giovani produttori, firme storiche e critici emergenti, Catalano costruisce un racconto corale che unisce memoria, cultura e osservazione del presente. Salvo Ognibene e Gea Calì dialogheranno con l’autore. Intervengono i produttori Gloria Di Paola, Nerina Cardile, Giuseppe Lazzaro e Cedric Perraud.

Venerdì 4 settembre. Centro Servizi, ore 19. “Tra cenere e cielo”. Degustazione verticale (vendemmia 2022) e approfondimento dedicato alle Contrade di Milo, il luogo sull’Etna dove il Carricante raggiunge la sua espressione più autentica. Dodici vini. Ospite Daniela Scrobogna, responsabile didattica FIS; e Marco Neri, vulcanologo INGV Catania. A cura di FIS.

Sabato 5 settembre. Centro Servizi, ore 19. Convegno “Presidi Slow Food e biodiversità” e Laboratorio del Gusto che abbinerà prodotti tipici di presidio a vini del territorio. Intervengono docenti universitari e produttori. A cura di Slow Food Catania.

Domenica 6 settembre. Centro Servizi, ore 20.30 “Etna, la Borgogna d’Italia”. Esclusiva degustazione guidata che mette a confronto due dei terroir più affascinanti, eleganti e celebrati del panorama vitivinicolo mondiale: le sfumature della Borgogna con la forza espressiva dell’Etna attraverso 6 etichette. A cura di Sapori e Sapere.

Nei due weekend del 5/6 e 12/13 settembre la piazza principale di Milo e i vicoli del centro ospitano stand gastronomici, presidi regionali Slow Food; artigiani e hobbisti. Per il Salotto del Gusto decine di stand con street food e ricette della tradizione siciliana. Per i winelovers due tappe: la consueta Enoteca all’aperto con oltre 150 etichette di 75 aziende dell’Etna per degustazioni guidate da sommelier Ais e assaggiatori ONAV (con noleggio calici e acquisto gettoni di terracotta del valore di euro 3,50 ciascuno).

Sul banco assaggi dell’Enoteca all’aperto grande scelta fra i vini etnei: rossi (54); bianchi (46); bianco superiore (11); rosati (22); spumanti (19). Per chi vuole approfondire la conoscenza dell’Etna Bianco Superiore (EBS) DOC torna “In alto i calici” (3° edizione Grappoli Bianchi) banco assaggio dedicato alla produzione di nicchia del territorio di Milo e che torna, dalle prime ore del tramonto, sulla terrazza panoramica del Municipio.