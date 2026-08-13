Etna, aeroporto di Catania ancora chiuso: stop ai voli fino alle 8 di domattina

SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1. Sono sospese le attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania fino alle 8 ora locale del 14 agosto. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

Sac ha aggiornato solo sui voli in arrivo e non ha comunicato cambiamenti per quanto riguarda i voli in partenza: l’ultimo aggiornamento, risalente alle 22 del 13 agosto, comunicava che sono sospesi fino alle 2 del 14 agosto.