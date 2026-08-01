Estate Melissese 2026: il programma degli eventi di agosto | INFO

Dalle feste patronali agli eventi per le famiglie, dal centro storico al lungomare, dalle produzioni locali agli appuntamenti culturali, dalla musica popolare al teatro, è questo il filo conduttore del calendario dell’Estate Melissese 2026 per il mese di agosto promosso dall’Amministrazione comunale a guida Mauro che dopo la programmazione di luglio entra nel cuore della stagione con una proposta diffusa tra Melissa e Torre Melissa.

Programma sostenuto da Ministero, Regione, UE e PAC

Il cartellone degli eventi si inserisce nella cornice istituzionale sostenuta dal Comune di Melissa, con il supporto del Ministero del Turismo, della Regione Calabria, di Calabria Straordinaria, dell’Unione Europea attraverso il Piano Azione Coesione – PAC. Un percorso che accompagna la vocazione turistica del territorio, che si fa fregio di importanti riconoscimenti ambientali, dalla Bandiera Blu FEE alle spiagge Bandiera Verde dei pediatri, e che punta a rafforzare un modello di accoglienza fondato su qualità, servizi ed ecosostenibilità.

Borgo Divino e centro storico, la promozione passa dai luoghi identitari

Tra gli appuntamenti che segnano l’avvio del mese, domenica 2, torna la Notte Rosa, iniziativa a sostegno delle attività commerciali, con negozi aperti fino a tarda sera e spettacoli itineranti lungo via Nazionale. Martedì 4 agosto, nel centro storico di Melissa, torna Borgo Divino, evento che unisce vino, territorio e convivialità. Non una semplice serata di intrattenimento, ma un’occasione per riportare i vicoli al centro della narrazione turistica e culturale, valorizzando uno dei luoghi più rappresentativi della comunità.

San Francesco e Madonna del Carmelo, le feste della memoria collettiva

Da Mercoledì 5 a Venerdì 7 agosto spazio alla Festa di San Francesco, con momenti musicali, esibizioni e lo spettacolo pirotecnico conclusivo. Il 10 e l’11 agosto Torre Melissa celebrerà invece la Festa della Madonna del Carmelo, tra tradizione religiosa, musica anni Novanta e l’immancabile finale con i fuochi d’artificio.

Grande attesa per la festa del ritorno, agosto come tempo di incontro

Cresce l’attesa intanto per la Festa del Ritorno, a cura della Pro Loco Melissa Fragalà con Gino Grande, in programma Giovedì 13 agosto, in Piazza Gramsci, darà voce ad uno dei sentimenti più autentici dell’estate nei paesi: il rientro di chi vive lontano e ritrova, nei giorni centrali di agosto, comunità, radici e appartenenza.

Un ferragosto in compagnia di Gabriele Marconi e la Perbacco Band

Il 15 agosto il programma si dividerà tra Torre Melissa e Melissa. In Piazza Padre Pio è previsto il Ferragosto l’attore e cabarettista Gabriele Marconi volto noto della tv, che ha calpestato le scene di Stasera di Mutto, il Bagaglino e della premiata serie TV, Don Matteo. In Piazza del Popolo, invece, si terrà la serata musicale con i Perbacco Band.

Premio Gardu, Parto delle Nuvole Pesanti e Cantagiro

Lunedì 17 agosto, alla Fontana di Garda, appuntamento con Premio Gardu – La fontana dei ricordi, a cura dell’associazione Melissa Cultura, dedicato alla memoria e al racconto dei luoghi. Martedì 18 agosto, si terrà la nuova edizione di Artigiangusto, l’expo dedicato ai vini, ai prodotti ed all’artigianato tipico calabrese; al Villaggio Cristoforo Colombo di Torre Melissa, arriverà Il Parto delle Nuvole Pesanti. Mentre mercoledì 19 agosto il Lungomare Sud ospiterà la finale regionale dello storico concorso musicale Il Cantagiro.

Sagre e tradizione popolare, dal fico alla pitta Melissese

Il 20 agosto il Villaggio Cristoforo Colombo ospiterà la Sagra del Fico e la Notte della risata con Carmine Faraco. Il 21 agosto il Lungomare Sud sarà animato da Tarantella Disco Folk, mentre il 22 agosto Melissa celebrerà uno degli elementi più riconoscibili della propria identità gastronomica con la Sagra della Pitta Melissese, a cura dell’Associazione Gent i Melissa, accompagnata dagli Anthea Project.

Un finale tutto da ridere con Martufello e Pippo Franco

Nel segmento finale del mese, il calendario propone appuntamenti capaci di intercettare un pubblico ampio. Il 23 agosto arriverà sul litorale nord di Torre Melissa la carovana di Studio 54 Network, mentre il 24 agosto Piazza Padre Pio ospiterà il cabaret con Martufello e il 25 agosto Piazza Gramsci accoglierà Pippo Franco. Il 27 agosto, ai Ruderi San Marco, invece, il Concerto Mediterraneo con ospite Vincenzo Acanfora che porterà musica e suggestione in uno dei luoghi più magici del territorio.