Esodo estivo, il vademecum della Polizia Stradale: controlli all’auto, prudenza e niente distrazioni

“Anche quest’anno la Polizia Stradale in previsione del massiccio esodo estivo vuole diffondere il Vademecum utile per affrontare e raggiungere in sicurezza i luoghi di villeggiatura, consigli che in ogni caso rimangono validi per qualsivoglia spostamento. Prima di partire e buona norma anzitutto controllare lo stato di efficienza del nostro veicolo, con particolare riguardo alla pressione dei pneumatici ed alle condizioni del battistrada che non deve essere inferiore ai 3 millimetri. Altrettanto importante qualora il veicolo ne sia dotato controlliamo anche le condizioni della ruota di scorta o comunque del kit di gonfiaggio”. Sono questi i consigli della Polizia Stradale per viaggiare in sicurezza.

“Verifichiamo quindi il corretto funzionamento di tutti i dispositivi luminosi del veicolo quali luci anabbaglianti, posteriori, luci di arresto (STOP) ed indicatori di direzione (FRECCE). Non meno importante è lo stato delle “spazzole” tergicristallo anteriori e posteriore, il cui corretto funzionamento sono fondamentali per una visibilità ottimale anche in caso di piogge. Anche la sistemazione dei bagagli deve essere curata in maniera tale che la distribuzione dei carichi non sbilancino la stabilità del veicolo, e qualora, si faccia uso dei portapacchi posti sul tetto , assicuriamoci che vengano ben ancorati”.

“Se abbiamo al seguito i nostri amici sistemiamoli nell’appositi “trasportini” o comunque mediante uno dei passeggeri facciamo in modo che non invadano lo spazio del conducente. Prima della partenza evitiamo di consumare pasti abbondanti o di assumere bevande alcoliche e possibilmente informiamoci dello stato del traffico e meteorologico lungo il tragitto da percorrere. Bene! A questo punto, indossiamo tutti le cinture di sicurezza (l’obbligo è per tutti gli occupanti) e sistemiamo se al seguito i bambini negli appositi seggiolini, e siamo pronti a metterci in marcia. Per coloro che in viaggiano in moto è importante allacciare bene il casco protettivo”.

“Durante la stessa procediamo a velocità moderata, nel rispetto dei limiti di velocità imposti, prestare la massima prudenza qualora di decida di effettuare un sorpasso utilizzando l’apposita corsia, evitiamo assolutamente qualsivoglia distrazione, in particolar modo utilizzando lo smartphone, anche solo per un brevissimo istante. Ricordiamo che è consentito occupare le corsie di emergenza solo in casi di effettiva necessità e nel caso ove possibile posizionare il triangolo di emergenza ad almeno 50 metri dal nostro veicolo indossando il giubbino retroriflettente. Contattiamo senza ulteriori perdite di tempo il numero unico di emergenza (112) indicando la nostra posizione ed attendiamo in sicurezza l’arrivo dei soccorsi. Allo stesso numero vanno segnalate tutte le eventuali criticità che dovessimo incontrare, quali incidenti, autovetture in difficoltà, oggetti sulla sede stradale o incendi, a tal proposito è assolutamente vietato gettare sigarette o fiammiferi dai finestrini. Qualora avvisaste stanchezza agli occhi, non esitare a raggiungere la prima piazzola per una sosta senza mai porsi il problema di perdere del tempo, perché l’importante non è mai quando arrivate….ma arrivare!”.