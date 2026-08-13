Esodo estivo, i consigli della Questura di Reggio Calabria: “cinture per tutti, niente telefono e soste durante il viaggio” | VIDEO

Con l’intensificarsi degli spostamenti legati alle vacanze estive, la Questura di Reggio Calabria richiama l’attenzione degli automobilisti sulle principali regole da rispettare per affrontare il viaggio in sicurezza. Attraverso un video diffuso dalla Polizia di Stato, vengono ricordati alcuni comportamenti semplici ma fondamentali per ridurre i rischi sulle strade, soprattutto nelle giornate caratterizzate da un maggiore volume di traffico. Il messaggio rivolto a chi si mette in viaggio è chiaro: partire preparati, evitare comportamenti che possano compromettere l’attenzione e mantenere sempre una guida prudente. Un richiamo che assume particolare importanza nel cuore dell’estate, quando migliaia di famiglie si spostano verso le località di villeggiatura e aumentano inevitabilmente i flussi sulle principali arterie stradali.

Sicurezza stradale, la Polizia: cinture allacciate anche sui sedili posteriori

Tra le prime raccomandazioni della Questura di Reggio Calabria c’è l’utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di tutti gli occupanti del veicolo. Non soltanto conducente e passeggero anteriore: la cintura deve essere utilizzata anche da chi viaggia sui sedili posteriori. Un gesto che richiede pochi secondi ma che rappresenta una delle principali misure di protezione in caso di incidente. La Polizia invita quindi a verificare, prima ancora di mettersi in movimento, che tutti i passeggeri siano correttamente assicurati e che il viaggio possa iniziare nelle condizioni di massima sicurezza possibile.

Niente telefono durante la guida: evitare ogni fonte di distrazione

Altro punto centrale della campagna riguarda le distrazioni alla guida. La Polizia di Stato invita gli automobilisti a evitare l’utilizzo del telefono cellulare mentre si è al volante, perché anche pochi istanti con lo sguardo distolto dalla strada possono trasformarsi in una situazione di grave pericolo. Messaggi, notifiche e telefonate possono attendere: durante la guida l’attenzione deve rimanere concentrata sulla carreggiata, sugli altri veicoli e su tutto ciò che accade intorno all’auto. Una raccomandazione particolarmente importante nei periodi di intenso traffico, quando rallentamenti improvvisi e code rendono necessario mantenere costantemente elevato il livello di attenzione.

Viaggi lunghi e stanchezza, l’invito a fermarsi e fare delle pause

La sicurezza passa anche dalla capacità di riconoscere i segnali della stanchezza. Per questo la Questura raccomanda di effettuare delle pause durante il viaggio, soprattutto quando si percorrono lunghe distanze. Continuare a guidare quando si è affaticati può ridurre sensibilmente la capacità di reazione e aumentare il rischio di errori. Fermarsi per alcuni minuti, riposarsi e riprendere il viaggio nelle condizioni migliori è quindi una scelta di responsabilità verso se stessi, i passeggeri e tutti gli altri utenti della strada.

In caso di difficoltà rivolgersi alla Polizia Stradale

Nel video della Questura viene ricordato anche che, qualora si presentino problemi o difficoltà durante il viaggio, gli automobilisti possono rivolgersi alla Polizia Stradale, impegnata quotidianamente nella vigilanza e nell’assistenza lungo la rete viaria. La presenza degli agenti rappresenta un punto di riferimento soprattutto nei giorni dell’esodo estivo, quando il traffico aumenta e crescono anche le possibilità di imprevisti, guasti o situazioni di pericolo. Il messaggio conclusivo della Polizia di Stato riassume l’intera campagna: godersi le vacanze senza dimenticare che la sicurezza comincia dai comportamenti di ciascuno.

L’appello della Questura di Reggio Calabria: “buon viaggio e guidate con prudenza”

La campagna della Questura di Reggio Calabria punta dunque sulla prevenzione e sulla responsabilità individuale. Cinture allacciate, niente distrazioni, soste durante i viaggi più lunghi e prudenza al volante sono indicazioni essenziali che possono contribuire concretamente a prevenire incidenti e conseguenze anche molto gravi. Un messaggio semplice rivolto a tutti coloro che in questi giorni si preparano a partire: buon viaggio, buone vacanze e guidate con prudenza.