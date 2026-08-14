Eruzione Etna, Enac: “tutte le misure in campo per garantire la sicurezza dei voli”

Enac sta mettendo “in atto tutte le misure di coordinamento monitorando l’evoluzione della situazione a garanzia della sicurezza dei voli” in seguito all’eruzione dell’Etna e alle conseguenti ripercussioni sull’aeroporto di Catania. “Il continuo scambio informativo con i vettori aerei e gli handler, consente di coordinare le misure necessarie al fine di contenere i disagi con l’obiettivo principale di tutelare la sicurezza dei voli“, spiega l’Ente in una nota. Il direttore generale Enac, Alexander D’Orsogna, invita “tutti i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Continuiamo a vigilare affinché siano garantiti la sicurezza dei voli, assistenza, informazione e diritti dei passeggeri, con particolare attenzione alle persone con disabilità e a ridotta mobilità, monitorando l’evoluzione del fenomeno eccezionale e adottando ogni misura necessaria nell’ambito delle competenze dell’Ente“.