Eruzione Etna e caos voli, Lagalla: “Palermo ha dimostrato ancora una volta capacità di accoglienza e risposta alle emergenze”

“In questi tre giorni, mentre l’attività dell’Etna ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico aereo siciliano e l’aeroporto di Catania ha dovuto fare i conti con numerosi voli dirottati e riprogrammati, Palermo ha saputo ancora una volta dimostrare la propria capacità di accoglienza e di risposta alle emergenze“. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. “L’aeroporto Falcone-Borsellino ha sostenuto uno sforzo straordinario, in un periodo particolarmente delicato come quello estivo, quando lo scalo palermitano opera già con livelli di traffico molto elevati. In questi giorni sono stati circa 100 i voli dirottati da Catania a Palermo, mentre 90 voli originariamente previsti in partenza da Catania sono stati riprogrammati con partenza da Palermo- dice – Numeri che danno la misura della dimensione dello sforzo affrontato, ma soprattutto del grande lavoro che è stato necessario per garantire la migliore gestione possibile di una situazione emergenziale e limitare i disagi per migliaia di passeggeri”.

“Per questo è doveroso rivolgere un ringraziamento e un sincero apprezzamento a tutto il personale della Gesap, agli handler, alle forze dell’ordine, a Enac ed Enav e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno lavorato senza sosta in queste ore- aggiunge Lagalla – A loro va la nostra gratitudine per la professionalità, la disponibilità e lo spirito di servizio dimostrati. In una situazione complessa, con un traffico eccezionalmente intenso e con decisioni operative che spesso devono essere assunte in tempi rapidissimi, il lavoro di squadra ha consentito di assorbire una parte significativa dell’emergenza e di contenere le conseguenze per i viaggiatori”.