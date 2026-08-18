La Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che, a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da rosso ad a arancione, è stata disposta “la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni.
Sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania“.
Eruzione Etna, allerta vulcanica da rossa ad arancione: riapre completamente l’aeroporto di Catania
La SAC annuncia la cancellazione di tutte le restrizioni dopo il declassamento dell’allerta vulcanica: riaperti i settori precedentemente chiusi e ripristinati con effetto immediato tutti i voli in arrivo e in partenza dallo scalo etneo
La Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che, a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da rosso ad a arancione, è stata disposta “la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni.