Eruzione Etna, allerta vulcanica da rossa ad arancione: riapre completamente l’aeroporto di Catania

La Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che, a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da rosso ad a arancione, è stata disposta “la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni.

Sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania“.