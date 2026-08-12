Eruzione Etna, Aeroporto di Comiso di nuovo operativo: ripristinati i voli in partenza e in arrivo

Torna operativo l’Aeroporto di Comiso dopo la sospensione delle attività che aveva interessato lo scalo nelle ore precedenti a seguito della eruzione dell’Etna che da giorni sta causando parecchi disagi in Sicilia. La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dall’Aeroporto di Comiso, che ha annunciato il ripristino dei voli sia in partenza sia in arrivo. La decisione è maturata al termine del costante monitoraggio della situazione e del coordinamento con le autorità e gli enti coinvolti. Lo scalo ragusano può quindi riprendere le proprie normali attività operative, con il ritorno dei collegamenti programmati.

Lo scalo ragusano torna pienamente operativo

La riapertura rappresenta un aggiornamento importante per i numerosi viaggiatori interessati dalle criticità delle ultime ore. Il ritorno alla piena operatività dell’Aeroporto di Comiso consente infatti di riattivare il traffico aereo e di ridurre progressivamente i disagi accumulati. Resta comunque fondamentale, soprattutto nella fase immediatamente successiva alla riapertura, controllare eventuali variazioni degli orari o modifiche alla programmazione dei singoli voli. Per questo motivo la stessa società aeroportuale invita i passeggeri a verificare direttamente con le proprie compagnie aeree la situazione aggiornata prima di raggiungere lo scalo.

La comunicazione ufficiale dell’Aeroporto di Comiso

Di seguito la comunicazione diffusa dall’Aeroporto di Comiso: “A seguito del costante monitoraggio della situazione e del coordinamento con le autorità e gli enti coinvolti, informiamo i passeggeri del ripristino delle attività di volo in partenza e in arrivo presso l’Aeroporto di Comiso. Lo scalo è nuovamente operativo. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea”.

L’invito ai passeggeri: controllare il proprio volo prima di partire

L’indicazione resta quindi chiara: anche con il ritorno alla normalità operativa, chi deve volare da o verso Comiso è invitato a consultare gli aggiornamenti della propria compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. La ripresa dei voli segna comunque un passaggio importante verso la normalizzazione della situazione e permette allo scalo di tornare a svolgere il proprio ruolo nel sistema aeroportuale siciliano.