Eolie prese d’assalto per Ferragosto: attese almeno 60 mila presenze nell’arcipelago

Ferragosto da tutto esaurito alle Eolie, con l’arcipelago pronto a vivere uno dei momenti di maggiore affluenza dell’estate, tanto sulla terraferma quanto in mare. Le isole infatti sono state prese d’assalto in questi giorni, dopo un mese di luglio che, pur non facendo registrare i numeri attesi, ha comunque mantenuto sostanzialmente la media delle ultime stagioni. Tra turisti disseminati nelle varie strutture ricettive e presenze in mare, si stima che saranno almeno 60mila le persone che trascorreranno il periodo ferragostano nel regno di Eolo, tra sole, mare e natura.

Il Comune di Lipari, con un’ordinanza del sindaco Riccardo Gullo, ha concesso un’ora in più per la chiusura delle attività commerciali e dei pubblici esercizi. La deroga riguarda le notti tra il 14 e il 15 agosto, tra il 15 e il 16 agosto e tra il 16 e il 17 agosto. Per bar, ristoranti, pizzerie, pub e attività similari, l’apertura viene quindi consentita dalle 6 alle 3 del giorno successivo. Per le discoteche, sale da ballo e attività similari, dalle 21 alle 3.30 del giorno successivo.