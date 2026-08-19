Eolie prese d’assalto dal turismo mordi e fuggi, Azione: “regolamentare gli sbarchi”

Regolamentare gli sbarchi giornalieri, individuare un limite alle presenze contemporanee sulle singole isole e intervenire per difendere la residenzialità nelle Eolie. È la richiesta avanzata da Giacomo Montecristo, referente di Azione Isole Eolie, che mette al centro del dibattito il rapporto sempre più complesso tra la crescita dei flussi turistici, la vivibilità dell’arcipelago e le condizioni di chi nelle sette isole vive durante tutto l’anno. La questione, secondo Montecristo, non riguarda soltanto il sovraffollamento dei periodi di punta. Il problema è un modello economico e turistico caratterizzato da una stagionalità estrema, capace di concentrare un numero elevato di visitatori in un periodo molto breve senza risolvere le difficoltà strutturali della popolazione residente. Dietro l’immagine delle Isole Eolie diffusa sui social, secondo l’esponente di Azione, rimangono infatti questioni come caro vita, difficoltà nel trovare casa, precarietà del lavoro stagionale, esodo dei giovani e progressivo ridimensionamento dei servizi pubblici.

Instagram e TikTok, Montecristo: l’algoritmo sta cambiando il turismo alle Eolie

Il ragionamento parte dall’impatto che Instagram e TikTok avrebbero assunto nella costruzione dell’immaginario turistico delle Eolie. Video, Reels e immagini delle località più suggestive possono generare, secondo Montecristo, una forma standardizzata di esperienza turistica, spesso concentrata in poche ore. “Le Isole Eolie sono diventate uno dei simboli più evidenti di come l’algoritmo possa plasmare e saturare la geografia del viaggio. Reels su Instagram e video su TikTok proiettano in loop scatti di calette selvagge e aperitivi al tramonto. Il risultato è la creazione di un desiderio collettivo standardizzato: un’esperienza da consumare in poche ore, replicando esattamente lo scatto dell’influencer di turno. Questo fenomeno alimentato dai social media ha fatto esplodere il turismo “mordi e fuggi”. Centinaia di escursionisti sbarcano ogni giorno da minicrociere e imbarcazioni private, invadendo le viuzze di Stromboli o Panarea per poi ripartire prima del tramonto. A fronte di questo assalto estivo, i quotidiani locali e le comunità residenti continuano a denunciare l’insostenibilità di un modello basato su una stagionalità estrema, concentrata in appena un mese”, spiega Montecristo

Caro vita alle Eolie, i costi dell’insularità pesano tutto l’anno

Il turismo è però soltanto una parte del problema sollevato dal referente eoliano di Azione. L’altra riguarda le condizioni quotidiane della popolazione residente. “L’altra faccia dell’arcipelago: caro vita e spopolamento Le Eolie non potranno vivere di un turismo inteso in questo modo. Dietro la patina patinata dei social media si nasconde una realtà complessa che pesa quotidianamente sulle spalle dei residenti. I costi insostenibili della vita insulare: Raggiungere le isole comporta costi di collegamento altissimi che si riflettono inevitabilmente sui prezzi al consumo. La nota dolente è che questo caro vita non scompare a settembre, ma rimane una costante per tutto l’anno a carico di chi nell’arcipelago vi abita stabilmente”, puntualizza.

Emergenza abitativa alle Eolie tra affitti brevi e seconde case

Un secondo fronte è quello dell’emergenza abitativa. Montecristo collega la difficoltà di trovare alloggi per residenti, famiglie e giovani coppie alla diffusione degli affitti turistici brevi e alla presenza di seconde abitazioni utilizzate soltanto per una parte dell’anno. “L’emergenza abitativa: Trovare un alloggio per famiglie e giovani coppie è diventato quasi impossibile. L’esplosione delle affittanze brevi e la presenza di seconde case che rimangono sbarrate per dieci mesi all’anno privano la comunità locale del diritto alla casa”, aggiunge. La questione della casa alle Eolie diventa così uno dei temi che, nella posizione di Azione, richiedono una risposta collegata alla tutela della residenzialità permanente. L’obiettivo indicato successivamente da Montecristo è infatti incentivare maggiormente gli affitti a lungo termine destinati ai residenti, cercando di riequilibrare un mercato immobiliare fortemente condizionato dalla domanda turistica.

Lavoro stagionale ed esodo dei giovani dalle Isole Eolie

Alla difficoltà abitativa si affianca quella occupazionale. Il terzo problema evidenziato riguarda la dipendenza dell’economia locale dal turismo estivo e la conseguente scarsità di opportunità professionali durante il resto dell’anno. “Lavoro stagionale ed esodo giovanile: La mancanza di un’economia diversificata offre opportunità solo nei mesi estivi. Appena si chiude la stagione estiva, la difficoltà di trovare un impiego costringe i giovani ad andare via per cercare un futuro altrove“, prosegue.

Eolie d’inverno, spopolamento e riduzione dei servizi essenziali

Il quadro diventa ancora più problematico durante i mesi invernali. Secondo Montecristo, alla riduzione delle presenze si accompagna un progressivo ridimensionamento dei servizi essenziali nelle isole. “L’abbandono invernale e il taglio dei servizi: Con l’arrivo dell’inverno, le Eolie si trasformano in isole sole e abbandonate al proprio destino. La perdita prolungata di residenti si traduce in un progressivo ridimensionamento dei servizi essenziali: le scuole vedono ridurre costantemente il numero degli iscritti e diversi uffici pubblici vengono chiusi o trasferiti sulla terraferma, a Milazzo”, spiega.

Limitare gli sbarchi giornalieri per governare i flussi turistici

La presa di posizione non si limita all’analisi delle criticità, ma indica anche alcune misure ritenute necessarie per governare i flussi turistici nelle Eolie. Montecristo richiama le recenti richieste apparse sulla stampa locale e individua nella regolamentazione uno degli strumenti attraverso i quali proteggere la vivibilità dell’arcipelago. “Regolamentare per salvare la comunità: le recenti richieste apparse sulla stampa locale chiedono con forza un cambio di rotta mirato a governare i flussi e difendere la vivibilità delle isole. Tra le misure urgenti evidenziate emergono: contingentamento dei vettori giornalieri: Limitare e calendarizzare le autorizzazioni di sbarco per le imbarcazioni non di linea e i vaporetti che portano visitatori occasionali nei porti minori”, sottolinea.

Capacità di carico delle Eolie e gestione dei rifiuti

Il secondo intervento riguarda la definizione della capacità di carico delle singole isole. L’idea è quella di individuare un numero massimo di persone che possano trovarsi contemporaneamente su ciascuna isola, collegando la gestione delle presenze anche al problema dei rifiuti prodotti dai visitatori in transito. “Capacità di carico e gestione dei rifiuti: Stabilire un tetto massimo alle presenze contemporanee per isola e imporre ai trasporti commerciali l’obbligo di smaltire a proprio carico i rifiuti generati dai passeggeri in transito”, prosegue ancora.

Affitti a lungo termine e un’economia meno dipendente dal turismo

La terza direttrice riguarda invece la pianificazione economica e la tutela di chi sceglie di vivere stabilmente nelle Eolie. “Pianificazione economica e tutela della residenzialità: Promuovere politiche destinate a incentivare l’affitto a lungo termine per residenti e diversificare il tessuto produttivo locale per rompere la monocultura del turismo mensile”, evidenzia Montecristo. L’obiettivo indicato è duplice. Da una parte favorire una maggiore disponibilità di abitazioni in affitto per i residenti, dall’altra creare un tessuto economico più diversificato che permetta di generare lavoro anche al di fuori del picco turistico estivo. Il tema della sostenibilità turistica viene quindi collegato direttamente a quello della sostenibilità sociale ed economica dell’arcipelago: non soltanto quanti turisti possano arrivare sulle isole, ma anche quali condizioni siano necessarie affinché le comunità locali continuino ad abitarle durante tutto l’anno.

Montecristo: senza interventi le Eolie rischiano lo “svuotamento umano e culturale”

È proprio sulla sopravvivenza delle comunità residenti delle Eolie che si concentra la conclusione dell’intervento di Giacomo Montecristo. “Senza interventi normativi incisivi e strutturali, le Eolie rischiano di trasformarsi nel fondale statico per una foto ricordo, privando le comunità residenti della propria identità e condannando l’arcipelago a un inesorabile svuotamento umano e culturale”, conclude.