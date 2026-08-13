Emodinamica in Calabria, équipe itineranti negli spoke: primi servizi a Lamezia, Paola e Corigliano-Rossano

La Regione Calabria accelera sull’attivazione delle équipe itineranti di emodinamica negli ospedali spoke. La Giunta regionale, su indicazione del presidente Roberto Occhiuto, ha dato mandato al Dipartimento Salute e ad Azienda Zero di convocare il gruppo di lavoro dei cardiologi che ha predisposto il documento sulla Rete regionale per la gestione delle Sindromi coronariche acute, affinché il modello venga aggiornato e integrato con la nuova organizzazione. La Giunta aveva già approvato l’atto di indirizzo regionale per l’implementazione del modello organizzativo dei servizi di emodinamica e per l’attivazione delle équipe itineranti. Il provvedimento viene indicato come un passaggio importante nel percorso di rafforzamento della rete cardiologica calabrese e punta a garantire i servizi ai cittadini rispettando al tempo stesso i vincoli imposti dal Dm70.

Secondo quanto rende noto la Giunta regionale, il progetto sperimentale, definito unico in Italia, prevede l’adozione di protocolli operativi condivisi con i Centri hub di riferimento per l’attivazione delle équipe itineranti di emodinamica, mentre il monitoraggio degli esiti sarà affidato ad Azienda Zero. Entro qualche settimana i servizi saranno già attivi presso gli ospedali spoke di Lamezia Terme, Paola e Corigliano-Rossano, strutture che dispongono della strumentazione necessaria e sono in attesa soltanto dell’accreditamento. Successivamente le équipe itineranti partiranno anche negli ospedali di Vibo Valentia, Polistena e Locri, una volta predisposte le sale dedicate.

La Calabria dispone di una rete cardiologica organizzata secondo il modello hub & spoke e, sottolinea la Giunta, può contare su professionisti di grande valore. A loro viene chiesto di lavorare rapidamente a una proposta condivisa, capace di integrare le nuove modalità organizzative e di garantire ai cittadini percorsi di cura sempre più efficaci e sicuri. L’obiettivo indicato dalla Regione è quello di assicurare uniformità di accesso alle cure in tutto il territorio calabrese, valorizzando le professionalità presenti nei diversi ospedali e migliorando la tempestività della risposta ai pazienti. “Le scelte del governo regionale continueranno a essere guidate dalla sicurezza dei pazienti, dall’evidenza scientifica e dalla qualità delle cure. Vogliamo che la rete cardiologica calabrese sia sempre più moderna, efficiente e capace di rispondere concretamente ai bisogni dei cittadini”. È quanto si legge in una nota della Giunta della Regione Calabria.