Elisa Isoardi ospite del Festival dei Tramonti di Palmi: la conduttrice fa visita ai bambini del GOM | FOTO

La splendida Villa Mazzini di Palmi, ha accolto lo scorso sabato il numeroso pubblico della sesta edizione del Festival del Tramonti, per un appuntamento indimenticabile all’insegna della Cultura e della Bellezza. L’evento, ideato e organizzato dall’Associazione Prometeus, guidata dal Presidente Saverio Petitto, ha registrato una significativa partecipazione e ha confermato la capacità dell’iniziativa di coinvolgere cittadini e realtà del territorio. Ospite d’onore della serata Elisa Isoardi, conduttrice televisiva ed ex modella, uno dei volti più noti e amati della televisione italiana, che ha raggiunto la notorietà in Rai conducendo programmi di successo come La prova del cuoco, Unomattina, Linea Verde, Bar Centrale.

E proprio il suo interessante percorso professionale, nonché il suo legame con le radici culturali, sono stati argomenti di discussione nell’intervista condotta dal giornalista Arcangelo Badolati e da Lilli Sgrò. Una conversazione dal ritmo serrato in cui Elisa ha fatto mostra della sua rara autenticità, dell’intelligenza e della sensibilità.

Quest’anno, in maniera particolare, la kermesse è stata legata a doppio filo con l’attività di solidarietà che contraddistingue da sempre l’operato della Prometeus. Il Festival infatti è stato preceduto da una cena solidale, durante la quale l’Associazione ha raccolto circa 7.500 euro per realizzare una sala cinema nell’Oncoematologia pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano. Nella mattinata di sabato, la madrina del Festival ha scelto di visitare il reparto, portando con sé una dozzina di giochi acquistati personalmente e trascorrendo circa tre ore all’interno dell’area oncologica del GOM, a riprova della sua gentilezza d’animo.

Nel corso della serata, è stato conferito il Premio Prometeus 2026 a personalità che si sono distinte in vari campi, presentate da Antonio Malgeri. Premio Giustizia e Legalità al magistrato e Presidente del Tribunale di Reggio Calabria Giuseppe Campagna, Premio Cultura alla giornalista e scrittrice Marina Valensise, Sovrintendente della Fondazione INDA e già direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, Premio Medicina d’Eccellenza al professore Giuseppe Patti presidente della Società Italiana di Cardiologia, Premio Volontariato e Filantropia a Matilde Lanzino madre di Roberta e Presidente dell’omonima Fondazione che opera a sostegno delle donne vittime di violenza. Due invece i riconoscimenti speciali: Premio speciale Imprenditoria a Carmelo Gullo fondatore del marchio internazionale del design Made in Italy “Officine Gullo” e Premio speciale Storia ed Etnografia calabrese a Franca Crudo, ambasciatrice della cultura calabrese e fondatrice del progetto Euterpe e dell’Associazione Asfalantea.

La manifestazione, curata in ogni dettaglio dai soci Prometeus e prodotta da Natale Princi management, si è avvalsa del patrocinio del Comune di Palmi e del sostegno di vari imprenditori locali. Tra i presenti, il primo cittadino Giovanni Calabria, il dottore Said Al Sayyad e il Vicepresidente del Consiglio Regionale Giuseppe Ranuccio.

La serata è stata arricchita dall’intervento musicale delle bravissime cantanti Chiara e Martina Scarpari.

“Quest’anno abbiamo vissuto una edizione speciale del Festival dei Tramonti – commenta il Presidente Prometeus Saverio Petitto – perché oltre ad aver ricreato la magia che caratterizza questo evento, dedicato alla Bellezza e alla Cultura, siamo riusciti a realizzare un incontro umano tra personalità di altissimo valore. A partire da Elisa Isoardi, che ha manifestato la sua grande sensibilità, in piena sintonia con il percorso e la missione per il bene comune che ha distinto sempre l’attività della nostra realtà associazionistica“.