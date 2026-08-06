Educazione finanziaria in Sicilia, accordo tra Lions e Banca d’Italia

Il Distretto Lions Sicilia e la Filiale regionale di Palermo della Banca d’Italia avviano per la prima volta una collaborazione strutturata nel campo dell’educazione finanziaria. La convenzione è stata firmata nello storico palazzo della Banca d’Italia di via Cavour dal governatore del Distretto Lions Sicilia, Giuseppe Walter Buscema, e dalla direttrice della Filiale di Palermo della Banca d’Italia, Milena Caldarella. L’accordo nasce con l’obiettivo di diffondere in tutta la Sicilia un modello di educazione finanziaria capace di raggiungere le scuole e le fasce più fragili della popolazione, con particolare attenzione a donne e anziani. Per farlo sarà utilizzata la rete capillare dei club Lions presenti sul territorio, così da contrastare il deficit di conoscenze economiche e finanziarie considerato un ostacolo concreto allo sviluppo delle persone e delle comunità.

La convenzione prevede un programma di divulgazione articolato in incontri e focus tematici aperti alla collettività, tenuti da funzionari della Banca d’Italia in collaborazione con soci Lions esperti del settore. Tra gli argomenti previsti figurano l’inclusione finanziaria, gli strumenti di pagamento, la pianificazione finanziaria e la prevenzione delle truffe online, con l’intento di rendere più consapevole e accessibile il rapporto dei cittadini con i servizi bancari.

Una parte specifica delle attività sarà rivolta alle donne. Le rilevazioni della Banca d’Italia indicano infatti che in Italia il livello medio di alfabetizzazione finanziaria è basso e che resta significativo il divario a sfavore della popolazione femminile. In questa direzione si inserisce anche il progetto della Banca d’Italia “Le donne contano”. Per conoscere le iniziative promosse nell’ambito dell’educazione finanziaria è inoltre possibile consultare il portale “L’Economia per tutti”. Alla cerimonia di sottoscrizione hanno preso parte, per il Distretto Lions Sicilia, il coordinatore del Comitato Educazione Finanziaria Riccardo Martines, che ha curato i rapporti con la Banca d’Italia, il presidente della Circoscrizione di Palermo Maurizio Patti e il presidente della zona 3 Gabriele Miccichè.