Eclissi Solare del 12 Agosto in Calabria e Sicilia, un evento senza precedenti! Orario esatto e i luoghi migliori per vedere lo straordinario spettacolo

L’attesa è finalmente terminata e il conto alla rovescia per l’eclissi solare si azzera. Domani, mercoledì 12 agosto 2026, il Sud Italia si preparerà a vivere uno dei tramonti più affascinanti, poetici e carichi di valore scientifico dell’ultimo quarto di secolo. Mentre il cono d’ombra della Luna travolgerà la Spagna e l’Islanda facendo piombare l’Europa nord-occidentale nella notte totale, la Calabria e la Sicilia godranno di una prospettiva privilegiata sul bacino del Mediterraneo, trasformando il momento del crepuscolo in un’esperienza visiva straordinaria. Con il Sole ormai bassissimo sull’orizzonte ovest, il disco lunare andrà a “morsicare” progressivamente la fotosfera solare, regalando ai cittadini e ai milioni di turisti presenti sulle spiagge del Mezzogiorno la visione di una spettacolare falce di Sole al tramonto. Sole e Luna, quindi, tramonteranno insieme eclissati: un evento senza precedenti!

L’eclissi solare in Calabria e Sicilia rappresenterà l’inizio ufficiale di una nuova stagione d’oro per l’astronomia meridionale, unendo il fascino della meccanica celeste alla magia di un paesaggio costiero unico al mondo.

Tutti i dati città per città in Calabria: orari del picco e percentuali di oscuramento del disco solare

Per comprendere esattamente cosa accadrà sul territorio calabrese nella giornata di domani, occorre analizzare la geografia del fenomeno lungo la penisola. Procedendo da settentrione verso sud e da occidente verso oriente, le percentuali di copertura varieranno leggermente, premiando in particolar modo il versante tirrenico e la provincia cosentina. Nella città di Cosenza, l’eclissi raggiungerà il suo punto di massimo oscuramento alle ore 20:00 esatte, quando la Luna arriverà a coprire il 28,5% del disco solare. Spostandosi sulla fascia costiera centro-meridionale, a Vibo Valentia il picco si verificherà alle ore 19:58 con una copertura del 14,5%, mentre a Reggio Calabria, proprio di fronte allo Stretto, il massimo oscuramento arriverà alle ore 19:58 toccando il 15,8% della superficie della stella. Sul versante jonico, la città di Catanzaro vedrà la fase culminante del fenomeno alle ore 19:57 con un oscuramento dell’8,7%, mentre a Crotone il picco si manifesterà alle 19:56 con una copertura pari al 12,2% poco prima che il Sole si nasconda sotto la linea dell’orizzonte. Ovviamente l’inizio del fenomeno sarà precedente, intorno alle 19:20 in tutta la Regione.

I numeri dell’eclissi in Sicilia: le percentuali da record del Trapanese e Palermo fino al versante ionico

In territorio siciliano, la geometria dell’ombra favorirà nettamente la porzione occidentale e settentrionale dell’isola, dove l’oscuramento del disco solare toccherà i valori più elevati dell’intero Mezzogiorno d’Italia. Il primato regionale spetta alla provincia di Trapani, dove l’eclissi raggiungerà il suo picco massimo alle ore 20:02 con una copertura record del 38,2% del Sole. A poca distanza, la città di Palermo vivrà uno spettacolo mozzafiato con il picco previsto alle ore venti e 20:01 e una percentuale di oscuramento che raggiungerà il 34,0%. Scendendo lungo la costa sud-occidentale, ad Agrigento il massimo si verificherà alle 19:59 con il 28,0% di copertura, mentre nell’entroterra siculo Caltanissetta e Enna registreranno il momento culminante alle 19:58 con percentuali rispettivamente del 22,4% e del 21,1%. Sul versante orientale e ionico dell’isola la copertura risulterà inferiore ma non per questo meno suggestiva: a Messina il picco scoccherà alle 19:58 con il 18,2%, a Ragusa alle 19:57 con il 17,1%, a Catania alle 19:57 con il 16,5%, e infine a Siracusa alle 19:56 con un oscuramento del 14,2%. Anche in Sicilia, l’evento celeste si inizierà ad ammirare a partire dalle 19:20.

Dove osservare lo spettacolo al meglio: dalle spiagge tirreniche della Costa degli Dei alle scogliere delle Egadi

Poiché domani il picco dell’eclissi si verificherà in un orario compreso indicativamente tra le 19:55 e le 20:02, il Sole si troverà ad un’altezza bassissima nel cielo, ad un passo dal toccare il mare. Questo dettaglio tecnico rende cruciale la scelta del luogo d’osservazione. Per godere appieno della falce di luce al tramonto, sarà assolutamente indispensabile trovarsi in una posizione che garantisca un orizzonte ovest totalmente libero da ostacoli, come montagne o promontori. In Calabria le zone perfette corrispondono all’intera fascia costiera tirrenica: Scalea, l’isola di Cirella, Diamante, Paola, Amantea, le falesie di Capo Vaticano, le spiagge di Tropea, la passeggiata di Scilla, la rupe di Pizzo e il lungomare di Palmi offriranno un punto di vista spettacolare sul Sole che cala direttamente nello specchio d’acqua. In Sicilia le location ideali si concentrano lungo il litorale tra San Vito Lo Capo e Marsala, dalle saline dello Stagnone al borgo medievale di Erice, passando per le scogliere delle Isole Egadi e la maestosa Scala dei Turchi ad Agrigento, da dove la prospettiva verso occidente permetterà di seguire l’abbraccio tra la Luna e la nostra stella fino all’ultimo secondo di luce.

Dalla sfida della rete elettrica alla notte delle Perseidi senza Luna: cosa accadrà domani tra giorno e notte

Il fenomeno che domani vedrà protagoniste le nostre regioni si inserisce all’interno di un contesto scientifico e tecnologico di portata globale. A livello europeo, l’eclissi metterà a dura prova la tenuta dei sistemi energetici a causa del repentino calo della produzione da fotovoltaico, costringendo i gestori ad accendere riserve idroelettriche per bilanciare la frequenza della rete nell’ora di picco dei consumi serali. Ma l’aspetto più poetico e straordinario per chi si troverà in Calabria e Sicilia riguarderà la transizione verso le ore notturne. Poiché la presenza dell’eclissi richiede tassativamente la fase di Luna Nuova, la notte di domani sarà caratterizzata dall’assenza totale del chiarore lunare in cielo. Questo velo di buio pesto coinciderà in modo perfetto con il picco massimo delle Perseidi 2026, regalando agli amanti della natura un cielo notturno incredibilmente buio e nitido, ideale per contare decine di meteore all’ora sullo sfondo dell’Aspromonte, della Sila o dell’Etna.

La prova generale per il capolavoro del 2027: quando Lampedusa diventerà il centro del mondo astronomico

L’appuntamento con l’eclissi di domani non deve essere considerato un evento isolato, bensì la grandiosa e suggestiva prova generale di un evento ancora più imponente destinato a consacrare il Mezzogiorno d’Italia nella storia. Il 2 agosto 2027, a distanza di poco meno di un anno, si verificherà infatti l’eclissi solare totale a Lampedusa, il solo ed esclusivo lembo di territorio italiano ricompreso all’interno della fascia di oscuramento al cento per cento. In quella giornata memorabile, l’isola siciliana vivrà oltre un minuto e mezzo di buio totale a metà mattina, mentre nel resto della Sicilia la copertura supererà il novantacinque per cento. Nell’attesa di quel capolavoro secolare, domani mercoledì 12 agosto sarà d’obbligo prepararsi a vivere un tramonto indimenticabile, ricordando a tutti i lettori di proteggere la propria vista utilizzando esclusivamente occhialini certificati ISO 12312-2 o sistemi di proiezione indiretta, per trasformare questo abbraccio tra il Sole e la Luna in un ricordo meraviglioso da custodire per sempre.