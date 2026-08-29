È morto Antonino Fogliani, il maestro di Messina che ha conquistato i grandi palcoscenici della musica internazionale

È morto a cinquant’anni Antonino Fogliani, maestro e direttore d’orchestra messinese tra i protagonisti della scena musicale internazionale. La notizia della scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nel mondo della musica e tra quanti hanno conosciuto il suo percorso artistico e umano. Nato a Messina il 29 giugno 1976, Fogliani viveva a Cadempino, in Svizzera, e da tempo affrontava una malattia. La sua scomparsa lascia un vuoto importante nel panorama della direzione d’orchestra italiana, dove aveva costruito negli anni una carriera caratterizzata da talento, studio e una profonda passione per la musica. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati attraverso i social network, a partire da quello del suo mentore Vittorio Parisi, figura fondamentale nella formazione artistica del maestro messinese. Fogliani lascia la moglie Angelica e il figlio Lorenzo.

Antonino Fogliani, una carriera nata tra Messina, Bologna e Milano

Il percorso artistico di Antonino Fogliani affonda le proprie radici in una formazione musicale di altissimo livello. Dopo gli studi iniziali, il maestro messinese ha completato la propria preparazione in composizione al Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna, sotto la guida di Francesco Carluccio. Successivamente ha conseguito a pieni voti il diploma in Direzione d’orchestra presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, studiando con Vittorio Parisi, che ne ha accompagnato la crescita professionale e artistica. A completare la sua formazione è arrivata anche la laurea in Discipline della musica all’Università di Bologna, un percorso che ha unito competenza tecnica, studio storico e approfondimento teorico del patrimonio musicale.

La specializzazione all’Accademia Chigiana e gli incontri con grandi maestri

Un passaggio fondamentale nella carriera di Antonino Fogliani è stato rappresentato dalla specializzazione presso la prestigiosa Accademia Musicale Chigiana di Siena. Qui ha seguito i corsi di direzione d’orchestra con Gianluigi Gelmetti, approfondendo parallelamente lo studio della composizione con due figure di assoluto rilievo della musica contemporanea italiana: Franco Donatoni ed Ennio Morricone. L’incontro con questi grandi maestri ha contribuito alla definizione della sua identità artistica, caratterizzata da una solida preparazione tecnica e da una particolare attenzione alla lettura delle partiture e all’interpretazione musicale.

Il talento messinese protagonista della scena musicale internazionale

La figura di Antonino Fogliani rappresenta uno dei percorsi più significativi di un artista messinese capace di portare il proprio talento oltre i confini nazionali. La sua attività di direttore d’orchestra lo ha inserito nel circuito della grande musica classica, grazie a una preparazione costruita attraverso anni di studio e incontri con alcuni dei più importanti protagonisti della cultura musicale italiana. La sua formazione, che ha attraversato i conservatori di Bologna e Milano fino all’esperienza della Chigiana di Siena, testimonia un percorso fondato sulla ricerca continua e sull’approfondimento.