Due giovani new entry in casa Vigor Lamezia: ecco Federico e Proietti

Si arricchisce il parco under a disposizione di mister Vargas. La Vigor Lamezia si assicura le prestazioni sportive di due giovani prospetti di grande valore: il centrocampista Giuseppe Federico e il difensore Cristian Proietti. Giuseppe Federico (classe 2007) lametino doc, è una mezzala moderna, dinamica e dotata di ottima visione di gioco. Cresciuto ed esploso nel settore giovanile e nella Primavera del Catanzaro, il giovane centrocampista porta a Lamezia la qualità e l’intensità maturate in un vivaio professionistico, pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella squadra della sua città.

Arriva invece dalla capitale il rinforzo per la linea difensiva. Cristian Proietti (classe 2008), è un terzino destro strutturato e di grande personalità che si è messo in luce tra le fila del Trastevere Calcio, una delle realtà giovanili più floride del panorama laziale. Esperienza anche tra file de L’Aquila. Nonostante la giovanissima età, Proietti garantisce freschezza, atletismo e margine di crescita per il reparto arretrato di mister Vargas.

La società rivolge ad entrambi un caloroso benvenuto, augurando loro una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra in maglia biancoverde.