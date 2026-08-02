Grave incidente sulla Terni-Rieti: 5 morti e 5 feriti nello scontro tra autobus, camper e auto

È di cinque morti e cinque feriti il drammatico bilancio del grave incidente stradale sulla superstrada Terni-Rieti, avvenuto in località Colli sul Velino, nel territorio laziale al confine con l’Umbria. Il sinistro ha coinvolto diversi mezzi: un autobus, un camper e almeno due vetture. Secondo una prima ricostruzione, a innescare l’incidente sarebbe stato lo scontro tra il camper e l’autobus. Le conseguenze dell’impatto sono state gravissime. Cinque persone hanno perso la vita e altrettante sono rimaste ferite.

Lo scontro tra camper e autobus a Colli sul Velino

La dinamica dell’incidente a Colli sul Velino è ancora in fase di ricostruzione. Sulla base delle prime informazioni disponibili, il camper e l’autobus sarebbero entrati in collisione lungo la superstrada che collega Terni e Rieti. Lo scontro tra i due mezzi avrebbe poi provocato il coinvolgimento di almeno un’automobile, che non sarebbe riuscita a evitare i veicoli già interessati dall’impatto.

Le vittime viaggiavano sul camper e sulle auto

Secondo le prime informazioni, le cinque vittime avrebbero viaggiato a bordo del camper e delle automobili coinvolte nell’incidente. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’identità delle persone decedute, sulla loro età o sulle condizioni dei cinque feriti. Il bilancio resta comunque particolarmente grave: cinque persone morte e cinque rimaste ferite in uno scontro che ha coinvolto più veicoli lungo una delle principali arterie di collegamento tra il Lazio e l’Umbria.

Sul posto il 118 e le forze di polizia

Dopo l’incidente sono intervenuti sul posto i soccorritori del 118 e le forze di polizia. Le operazioni si sono concentrate sull’assistenza alle persone ferite e sulla gestione dell’area interessata dal grave sinistro. Le forze dell’ordine sono inoltre impegnate nella ricostruzione della dinamica, con l’obiettivo di chiarire le cause dello scontro tra il camper e l’autobus e il successivo coinvolgimento delle vetture.

Accertamenti sulla dinamica dell’incidente

Gli elementi disponibili descrivono una collisione complessa, avvenuta lungo la superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino. Il primo impatto avrebbe interessato un camper e un autobus. Successivamente almeno un’automobile non sarebbe riuscita a evitare i due mezzi, mentre resta da verificare l’eventuale coinvolgimento di una seconda vettura. Sarà necessario ricostruire l’esatta posizione dei veicoli, la direzione di marcia e la successione degli urti. Al momento, tuttavia, non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle cause del sinistro.