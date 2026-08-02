Drammatico incidente in Calabria, scontro tra auto e moto: muore un giovane di 28 anni

Un giovane di 28 anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale a Zungri, in provincia di Vibo Valentia. Il drammatico episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la strada Provinciale. Secondo le informazioni contenute nel comunicato, nell’incidente sono rimaste coinvolte un’automobile e una motocicletta. L’impatto tra i due mezzi ha avuto conseguenze tragiche per il ventottenne, deceduto in seguito allo scontro.

Scontro tra auto e moto lungo la strada Provinciale

La dinamica dell’incidente tra auto e moto non è stata precisata. L’unica informazione disponibile riguarda il coinvolgimento dei due veicoli e il luogo in cui si è verificato il sinistro, lungo la strada Provinciale nel territorio di Zungri. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno preceduto lo scontro, sulla direzione di marcia dei mezzi o sull’eventuale coinvolgimento di altre persone. La notizia più grave è la morte del giovane di 28 anni, per il quale i soccorsi si sono rivelati inutili.

Sul posto l’intervento del personale del 118

Dopo l’incidente è stato richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto è arrivato un mezzo del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario intervenuto lungo la strada Provinciale non ha potuto salvare il ventottenne, le cui condizioni si sono rivelate incompatibili con la sopravvivenza in seguito al tremendo impatto. Non sono state diffuse altre informazioni riguardanti l’intervento dei sanitari o le condizioni delle eventuali altre persone coinvolte nello scontro.