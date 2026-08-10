Dramma in Calabria, bimbo di 4 anni travolto dall’auto guidata dal padre: è gravissimo

Momenti di terrore a Borgia, piccolo centro in provincia di Catanzaro, dove un bambino di appena 4 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto dall’automobile guidata dal padre. L’incidente si è verificato nella serata di ieri nei pressi dell’abitazione della famiglia, mentre l’uomo stava effettuando una manovra con il veicolo. Le condizioni del piccolo sono apparse immediatamente gravissime ai soccorritori giunti sul posto. Trasportato d’urgenza nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cosenza, il bambino è stato sottoposto ai primi accertamenti clinici.

Data la severità del quadro clinico e la necessità di cure specialistiche immediate, i medici hanno disposto il trasferimento d’urgenza nella Capitale. Il bimbo è stato quindi trasportato presso l’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma grazie a un volo d’emergenza messo a disposizione dall’Aeronautica Militare.