Donna scomparsa a Castrovillari, scattano le ricerche: in campo Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e droni

I tecnici della Stazione Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico calabrese sono impegnati, dalle prime ore del mattino, nelle operazioni di ricerca, attualmente concentrate nel territorio di Castrovillari, di una donna, che, allontanatasi da casa ieri mattina, non ha fatto rientro. Sul posto è attiva una macchina dei soccorsi capillare e coordinata. Insieme ai nostri operatori stanno lavorando i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i Carabinieri e la Protezione Civile. Nelle operazioni sono schierati i nostri piloti di droni del Soccorso Alpino, tecnici specializzati nell’utilizzo di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto per la ricerca di persone scomparse. I droni di ultima generazione impiegati permettono di scansionare dall’alto, in tempo reale, ampie porzioni di territorio, mappando e ispezionando con estrema precisione canali e fitti boschi difficili da raggiungere via terra. Chiunque avesse informazioni utili è pregato di contattare immediatamente i numeri di emergenza delle forze dell’ordine.