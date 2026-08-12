Domotek Volley, importante riconferma nello staff medico: il dott. Calafiore sarà ancora amaranto

La Domotek Volley, in vista dell’imminente campionato di Serie A2 Legavolley, annuncia con soddisfazione la conferma del dott. Vincenzo Calafiore, medico ortopedico di chiara fama nazionale, come figura cardine del proprio staff medico. Una scelta che sottolinea la volontà della società di circondarsi di eccellenze del territorio, puntando su professionalità d’altissimo profilo per garantire il benessere e la massima performance degli atleti.

E’ lui il Medico-Ortopedico ufficiale degli amaranto. Il percorso professionale del dott. Calafiore affonda le radici in una solida preparazione universitaria e in esperienze cliniche d’eccellenza, iniziate ancor prima degli studi universitari grazie alla figura paterna, anch’egli medico e colonna dello sport reggino partita proprio dal volley ai tempi del Principe di Piemonte.

La sua carriera è costellata da prestigiose collaborazioni internazionali: un periodo di specializzazione presso la Sport Medicine dell’Università di Chicago, la frequentazione a Bologna del dott. Alessandro Lelli, medico sociale della Virtus Bologna, e del Professore Villarubias presso la Clinica Dexeus di Barcellona, consulente ortopedico di club del calibro di Barcellona e Real Madrid. Dal 2004, inoltre, collabora con il dott. Pietro Cavaliere presso l’Istituto Ortopedico “F. Faggiana”, realtà che richiama chirurghi da tutto il mondo.

Oggi il dott. Calafiore è superspecializzato nella chirurgia del ginocchio, sia protesica che legamentosa, ma tratta anche spalla, anca, caviglia e piede. Nello scorso anno accademico ha insegnato Traumatologia dello Sport presso la facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Messina. Presso l’Istituto Ortopedico opera quotidianamente su moltissimi sportivi, agonisti e non, che incorrono in traumi a ginocchia, spalle, caviglie ed altri distretti articolari.

Il legame con lo sport e con la città è profondo. Nel 1995, Vincenzo Calafiore fu campione d’Italia Cadetti di basket con la Viola Reggio Calabria. La Domotek Volley accoglie con grande orgoglio la riconferma del dott. Calafiore, certo di poter contare su un professionista che unisce competenza scientifica, esperienza internazionale e un radicato amore per il territorio. Una scelta che guarda al futuro con ambizione, forti di uno staff medico che rappresenta una garanzia per tutta la squadra in vista del prossimo campionato di Serie A2