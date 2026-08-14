Domotek Volley, il triplete diventa una docu-serie: sei episodi per rivivere la stagione da sogno

Una stagione destinata a rimanere nella storia della pallavolo reggina diventa adesso una docu-serie ufficiale. La Domotek Volley, massima espressione del volley cittadino e neopromossa in Serie A2, presenta infatti “Il triplete della Domotek Volley”, un progetto in sei episodi pensato per ripercorrere l’annata memorabile della squadra amaranto, capace di conquistare tre trofei in una sola stagione e di restituire entusiasmo a un’intera città. La docu-serie sarà disponibile a partire da oggi, venerdì 14 agosto, sui canali social del club e accompagnerà tifosi e appassionati dentro le tappe più significative di una stagione costruita tra sacrificio, rimonte, battaglie sportive e una crescita costante culminata nell’apoteosi del PalaCalafiore.

Il progetto editoriale va oltre la semplice cronaca dei risultati. I sei capitoli ripercorrono la cavalcata della Domotek Volley dalla regular season fino ai momenti decisivi della stagione, attraverso le voci, i volti e le emozioni di chi ha vissuto in prima persona ogni passaggio del percorso amaranto. Al centro del racconto non ci sono soltanto le vittorie e i trofei, ma anche il lavoro quotidiano, lo spogliatoio, il rapporto con la città e la costruzione di un gruppo capace di trasformare le difficoltà in energia e il sacrificio in orgoglio collettivo.

“Il triplete della Domotek Volley” viene così presentato come qualcosa di più di una ricostruzione sportiva: un viaggio dentro l’anima del club, nel legame con il territorio e nella storia di una squadra che non si è mai arresa. È il racconto di un gruppo che ha scelto di crescere insieme e di una comunità che ha ritrovato attraverso la pallavolo entusiasmo, appartenenza e partecipazione. Il filo conduttore della docu-serie è racchiuso nel sottotitolo scelto dal club: “Con gli occhi al futuro, la testa al presente ed il cuore alle nostre radici”. Un messaggio che sintetizza l’identità della Domotek e la volontà di considerare il triplete non come un punto d’arrivo, ma come l’inizio di una nuova fase.

La stagione appena conclusa viene quindi consegnata alle immagini e alla memoria collettiva attraverso un racconto che unisce sport, territorio ed emozioni, mentre la Domotek Volley si prepara alla nuova avventura in A2 con lo slancio di un’annata che ha segnato un passaggio storico per il club e per il volley cittadino.