Domotek Volley, Francesco Giglio confermato per la quarta stagione nello staff tecnico

Nel segno della continuità e dell’ambizione, la Domotek Reggio Calabria conferma un’altra delle figure che hanno accompagnato la crescita del progetto amaranto fin dalle sue origini. Francesco Giglio, cittadino di Cetraro, classe 1983, ricoprirà infatti per la quarta stagione consecutiva il ruolo di assistente degli allenatori della formazione reggina, proseguendo così il proprio percorso all’interno dello staff tecnico guidato da mister Antonio Polimeni. Un rapporto consolidatosi stagione dopo stagione e diventato ormai uno dei punti fermi dell’organizzazione tecnica amaranto. L’espressione “Presente dal giorno 0” sintetizza il percorso di Giglio con la Domotek: la sua avventura è iniziata fin dalla prima partita disputata in Serie B, nel raggruppamento con la Sicilia, per poi proseguire senza interruzioni attraverso tutte le tappe che hanno segnato l’ascesa della squadra.

Giglio ha vissuto dall’interno la crescita della Domotek, condividendo con il gruppo gioie, sacrifici e risultati sempre più prestigiosi. A suggellare anche il forte rapporto con il territorio è arrivato recentemente il premio Nettuno 2026, ritirato proprio davanti alla sua gente a Cetraro. Ex pallavolista di livello, Giglio ha saputo mettere al servizio dello staff l’esperienza maturata sul campo, trasformandola in un importante patrimonio tecnico. All’interno dell’ambiente amaranto viene considerato un “motore pulsante”, una presenza ritenuta basilare per l’equilibrio dello staff e per la crescita quotidiana del gruppo.

Dal PalaCalafiore con 87 spettatori ai 7.000 della stagione dei record

La conferma arriva dopo una stagione destinata a rimanere nella storia della società. La Domotek Reggio Calabria ha infatti completato una cavalcata da record, conquistando il triplete e ottenendo la promozione dalla Serie A3 alla Serie A2, insieme ai successi in Coppa Italia e Supercoppa. Un’impresa che Giglio ha vissuto con particolare intensità, fino all’emozione di vedere il PalaCalafiore gremito da 7.000 persone. Un’immagine ancora più significativa per chi aveva vissuto anche i primi passi della squadra, quando sugli spalti erano presenti appena 87 spettatori. Due fotografie opposte dello stesso percorso, capaci di raccontare la dimensione della crescita compiuta dalla realtà amaranto.

Con la conferma di Francesco Giglio, la Domotek sceglie dunque di proseguire nel segno della continuità tecnica mentre si prepara ad affrontare il prossimo, prestigioso campionato di Serie A2. Un nuovo livello competitivo per una società che, dopo la stagione dei record, riparte anche da uno degli uomini che hanno accompagnato il progetto amaranto fin dal suo primo giorno.