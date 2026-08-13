Domotek Volley, Emanuele Caracciolo confermato nello staff medico

Un professionista specializzato in attività fisica preventiva e adattata sarà al fianco del preparatore atletico e si occuperà del recupero infortuni e della riatletizzazione degli atleti. La Domotek Volley prosegue il lavoro di potenziamento del proprio staff tecnico in vista della prossima stagione. Un nuovo ingaggio, o meglio una conferma, arricchisce il team dei professionisti amaranto: Emanuele Caracciolo, giovane professionista, è pronto a dare il suo contributo.

Volley nel sangue, studente in fisioterapia, Caracciolo è specializzato in attività fisica preventiva e adattata e non vede l’ora di mettersi in gioco ancora una volta. Il suo ruolo sarà strutturato in due ambiti principali: da un lato il supporto alla preparazione atletica, lavorando fianco a fianco dell’area fisica , dall’altro la gestione del recupero infortuni e la riatletizzazione degli atleti.

Per la nuova stagione, lo staff tecnico ha previsto una programmazione per i pallavolisti ancora più strutturata e individualizzata, per aiutare ogni atleta a esprimersi al meglio in totale sicurezza. L’obiettivo è garantire ai giocatori non solo le migliori condizioni fisiche, ma anche un percorso di recupero mirato in caso di infortunio.