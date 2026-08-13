Domotek Volley, Emanuele Caracciolo confermato nello staff medico

Emanuele Caracciolo confermato nello staff della Domotek Volley Reggio Calabria anche in A2

Emanuele Caracciolo Domotek Volley

Un professionista specializzato in attività fisica preventiva e adattata sarà al fianco del preparatore atletico e si occuperà del recupero infortuni e della riatletizzazione degli atleti. La Domotek Volley prosegue il lavoro di potenziamento del proprio staff tecnico in vista della prossima stagione. Un nuovo ingaggio, o meglio una conferma, arricchisce il team dei professionisti amaranto: Emanuele Caracciolo, giovane professionista, è pronto a dare il suo contributo.

Volley nel sangue, studente in fisioterapia, Caracciolo è specializzato in attività fisica preventiva e adattata e non vede l’ora di mettersi in gioco ancora una volta. Il suo ruolo sarà strutturato in due ambiti principali: da un lato il supporto alla preparazione atletica, lavorando fianco a fianco dell’area fisica , dall’altro la gestione del recupero infortuni e la riatletizzazione degli atleti.

Per la nuova stagione, lo staff tecnico ha previsto una programmazione per i pallavolisti ancora più strutturata e individualizzata, per aiutare ogni atleta a esprimersi al meglio in totale sicurezza. L’obiettivo è garantire ai giocatori non solo le migliori condizioni fisiche, ma anche un percorso di recupero mirato in caso di infortunio.

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