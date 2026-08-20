Domotek Volley, De Santis non vede l’ora di iniziare il nuovo campionato Serie A2: “venite al palazzetto numerosi”

L’attesa è ormai agli sgoccioli. A poche ore dal raduno ufficiale della Domotek Volley Reggio Calabria, il libero Saverio De Santis lancia il primo messaggio della nuova stagione, quella che vedrà la formazione amaranto debuttare nel campionato di Serie A2 dopo l’annata culminata con la promozione e con i successi ottenuti tra campionato, Supercoppa e Coppa Italia. Per De Santis sarà il terzo anno consecutivo con la maglia amaranto, ma anche la prima esperienza personale nella nuova categoria. Il giocatore originario di Palmi arriva al raduno con entusiasmo e con la consapevolezza che il salto di livello imporrà alla Domotek un ulteriore passo in avanti, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo fisico.

Il libero ha raccontato come si è preparato durante una pausa estiva inevitabilmente più breve dopo la lunga corsa della scorsa stagione. “È stata un’estate più corta del solito, visto che abbiamo finito a maggio fino alla promozione in A2 – ha esordito De Santis – ma io come sempre mi sto preparando al meglio per iniziare questa splendida stagione, la prima in A2 con questa maglia, la prima in A2 anche per me”. L’entusiasmo riguarda anche la costruzione del nuovo gruppo. “I nuovi compagni sembrano tutti disponibili ad allenarsi e a dare il meglio – ha spiegato De Santis – Non vedo l’ora di conoscerli per fargli capire cosa significa indossare questi colori e fare cose buone per Reggio”.

L’attesa per Boiko e il nuovo roster amaranto

Tra i nuovi innesti più attesi c’è lo schiacciatore ucraino Oleksandr Boiko, già osservato dalla Domotek nella passata stagione. De Santis ne sottolinea le qualità ma anche la necessità di inserirlo rapidamente nella cultura del lavoro che ha caratterizzato il gruppo amaranto. “L’abbiamo visto l’anno scorso in qualche amichevole contro Vibo. È un ragazzo con ottime prospettive, molto giovane: sta a noi indirizzarlo sulla via giusta, quella del lavoro e della dedizione”. Il passaggio dalla Serie A3 alla Serie A2 rappresenta naturalmente il tema principale dell’avvicinamento alla nuova stagione. De Santis non nasconde le difficoltà di un torneo caratterizzato da maggiore qualità, trasferte più impegnative e avversari con esperienza ai massimi livelli della pallavolo italiana.

“Saranno trasferte più lunghe e complicate. Ci sono giocatori molto forti, con altezze diverse rispetto alla A3. Il gioco sarà più veloce, più spettacolare, quindi dovremo essere all’altezza di questa categoria”. Una lettura che si inserisce sulla stessa linea indicata dal direttore sportivo Cesare Pellegrino, che ha definito il nuovo campionato “molto fisico e più tecnico” rispetto a quello affrontato finora. La Domotek si troverà di fronte formazioni di alto profilo, alcune delle quali reduci dall’esperienza in Superlega, e dovrà quindi adattarsi rapidamente al nuovo livello competitivo.

De Santis guarda avanti: “Penso solo a essere un giocatore migliore di quello che ero ieri”

Nonostante i risultati ottenuti nella passata stagione, De Santis sceglie di ripartire dal lavoro quotidiano e dalla crescita personale, senza fermarsi ai trofei già conquistati. “Io penso solo a essere un giocatore migliore di quello che ero ieri – ha affermato con umiltà – Questo è il mio unico obiettivo, magari cercare di rubare dagli altri quelle cose che mi possono far migliorare. Cerco sempre fatto così nella mia vita, nella mia carriera e nello sport, quindi non vedo l’ora di mettermi in gioco in questa categoria e di far vedere, di migliorare giorno per giorno e come sempre dare il massimo sia in palestra sia al palazzetto e di stare ore e ore a lavorare che è quello che mi piace di più”. Un approccio che conferma la filosofia con cui il libero ha affrontato il proprio percorso a Reggio Calabria e che sarà ancora più importante in una stagione nella quale ogni partita presenterà difficoltà nuove e un livello tecnico superiore.

Il messaggio conclusivo è rivolto al pubblico di Reggio Calabria, che nella scorsa stagione ha accompagnato la squadra nella cavalcata culminata con le vittorie e la promozione. De Santis considera ancora una volta il sostegno del palazzetto un elemento fondamentale per affrontare la nuova avventura. “Quest’anno sarà un anno particolare, con delle difficoltà, come è normale che sia – ha concluso De Santis – Ci serve il loro appoggio come sempre. Venite al palazzetto sempre più numerosi perché ci servono. Affronteremo squadre che fino all’anno scorso erano in Superlega, hanno giocatori di nazionali eccetera eccetera, quindi ci serve il loro appoggio come sempre che sono stati determinanti in queste vittorie in tutte le coppe e campionati”.

Reggio Calabria, che ha già avuto modo di rivivere le emozioni del triplete attraverso il documentario dedicato alla scorsa stagione, si prepara dunque a una nuova pagina della storia della Domotek. Il raduno segnerà l’inizio concreto della preparazione verso l’esordio in Serie A2, con De Santis pronto ancora una volta a mettere esperienza, lavoro ed entusiasmo al servizio della squadra amaranto.