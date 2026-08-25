Domotek Volley, capitan Laganà non smette di vincere: 3° titolo regionale consecutivo nel Beach Volley

Il capitano amaranto non si ferma più: dopo i successi in Serie A3, tra promozione, Coppa Italia e Supercoppa da trascinatore, Laganà conquista per il terzo anno di fila il titolo regionale calabrese di beach volley. Trionfo in coppia con Michael Palmeri. Ora le finali nazionali assolute chiamano Riccardo Iervolino. Non c’è due senza tre, e Domenico Laganà, capitano della Domotek Volley, lo sa bene. Per il terzo anno consecutivo il reggino si è laureato campione regionale del Beach Volley Calabria Tour, confermando un dominio assoluto sulla sabbia calabrese che inizia ad avere i contorni dell’impresa.

Il trionfo è arrivato al termine di un percorso significativo attraverso le quattro tappe del tour regionale, con il decisivo successo nella tappa di Gizzeria dove Laganà, in coppia con il compagno di squadra Michael Palmeri (oggi a Lamezia, originario di Gela), ha messo la ciliegina sulla torta di una stagione praticamente perfetta.

Il duo aveva già messo in cascina piazzamenti pesanti nelle tappe di Villa San Giovanni e Roccella, vincendo inoltre la prima tappa iniziale di Gizzeria per sigillare un titolo che sa di consacrazione, sigillato domenica 23 agosto, sempre sulla spiaggia di Gizzeria.