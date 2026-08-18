Dodici giorni per “Rianimare Pentedattilo”: murales, poesia e cortometraggi nel borgo reggino | PROGRAMMA

Arte, cinema, musica e poesia si intrecciano con la storia e il paesaggio di Pentedattilo grazie a “Rianimare Pentedattilo”, il programma che da oggi e fino al 30 agosto animerà il paese nuovo e il borgo antico con una serie di iniziative dedicate alla valorizzazione culturale e territoriale. Un percorso che punta a trasformare il borgo dalle cinque dita in un grande spazio di incontro tra linguaggi contemporanei, memoria e partecipazione. Il progetto prenderà forma attraverso diversi appuntamenti che coinvolgeranno artisti, abitanti e visitatori, creando un racconto collettivo fatto di opere permanenti, performance, immagini e parole. Il primo grande evento è il Festival internazionale di arte urbana “Tra le mani di pietra”, in programma da oggi al 29 agosto.

Sotto la direzione artistica di Boris Veliz, il borgo nuovo di Pentedattilo diventerà un museo diffuso a cielo aperto grazie alla realizzazione di sette interventi murali firmati da artisti italiani e internazionali. I protagonisti dell’iniziativa sono Associazione Kronos, Basik – Lucio Bolognesi, Boris Veliz, Cristian Neri ed Elena Accenti, Farid Rueda, Tania Azzar e Lisley Durañón Ojeda.

Il concept considera Pentedattilo come un organismo vivente e sviluppa le opere attorno a cinque temi: Memoria, Tragedia, Migrazione, Natura e Futuro. Sei murales saranno realizzati sulle pareti di abitazioni private, mentre il settimo interesserà la facciata dell’Ostello della Gioventù. “Rianimare Pentedattilo” punta così a lasciare al territorio un patrimonio permanente, capace di mettere in relazione la creatività contemporanea con l’identità locale e con una vocazione sempre più internazionale del borgo.

Il 25 agosto poesia e musica all’Ostello di Pentedattilo

Il programma proseguirà il 25 agosto alle 19.30 all’Ostello di Pentedattilo con l’appuntamento “Poesie che diventano musica”. Peppe Toscano leggerà le proprie poesie accompagnato dalla musica del gruppo “Legatura” dei fratelli Peppe e Antonello Denaro. La serata sarà dedicata all’incontro tra parola e musica e si inserirà nel percorso di contaminazione tra linguaggi artistici che rappresenta uno degli elementi centrali del progetto. Un ulteriore tassello di un programma pensato per raccontare Pentedattilo non soltanto attraverso la sua storia e il suo paesaggio, ma anche mediante nuove forme espressive.

Il 29 agosto alle 19.00 è prevista l’inaugurazione ufficiale delle nuove opere realizzate durante il Festival “Tra le mani di pietra”. Il punto di ritrovo sarà l’Ostello di Pentedattilo, da dove prenderà forma il momento conclusivo del percorso dedicato all’arte urbana. Nello stesso periodo, dal 28 al 30 agosto, il borgo ospiterà anche “48 Ore Pentedattilo”, una vera e propria sfida cinematografica: otto troupe avranno a disposizione 48 ore per realizzare otto cortometraggi nel cuore di Pentedattilo. Anche in questo caso il punto di riferimento sarà l’Ostello. L’iniziativa si intreccerà con il Pentedattilo Film Festival, ideato dal regista e attore Americo Melchionda, creando un dialogo diretto tra cinema, arte urbana e partecipazione.

Il 30 agosto il gran finale con il Pentedattilo Film Festival

La conclusione del programma è affidata al Pentedattilo Film Festival, in programma il 30 agosto nel Borgo antico. La giornata prevede la proiezione dei cortometraggi del Festival e, inoltre, la proiezione e la premiazione delle opere realizzate nell’ambito di “48 Ore Pentedattilo”. Il percorso di “Rianimare Pentedattilo” si muove così tra pietra, immagini, musica e parole, trasformando il borgo in uno strumento di racconto capace di tenere insieme passato e futuro. Abitanti, artisti e visitatori saranno coinvolti in un unico progetto collettivo che punta, come sintetizza la visione dell’iniziativa, a “il futuro del nostro patrimonio sulla pietra”.

“Rianimare Pentedattilo” è un progetto di Azimut APS, realizzato in partenariato con il Consorzio Ecolandia e l’associazione Pro Pentedattilo. L’iniziativa è sostenuta da Fondazione Con il Sud e Fondazione CDP, ente no profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, e gode del patrocinio del Comune di Melito Porto Salvo. L’obiettivo è animare il borgo attraverso iniziative dedicate alla cultura e alla valorizzazione del territorio, costruendo occasioni di partecipazione e nuove forme di fruizione del patrimonio locale. Il Pentedattilo Film Festival è di proprietà della Ram Film.