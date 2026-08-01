Dissalatori alle Eolie, il GrIG chiede più verifiche: sotto osservazione gli scarichi di salamoia

Maggiori verifiche sui nuovi impianti di dissalazione nelle isole Eolie, soprattutto per chiarire i possibili effetti dello scarico della salamoia sull’ambiente marino. È la richiesta avanzata dal Gruppo d’intervento giuridico, il GrIG, in relazione ai progetti previsti nelle isole di Panarea, Stromboli, Alicudi e Filicudi. Al centro delle preoccupazioni espresse dall’associazione, e condivise dagli abitanti, vi sono le possibili conseguenze degli scarichi sul delicato equilibrio del mare e, in particolare, sulle praterie di Posidonia oceanica. Il GrIG chiede quindi che i progetti siano sottoposti a controlli approfonditi prima della loro piena attuazione, nel rispetto delle procedure ambientali previste.

Dissalatori a Panarea, Stromboli, Alicudi e Filicudi

I nuovi impianti di dissalazione interessano quattro isole dell’arcipelago eoliano: Panarea, Stromboli, Alicudi e Filicudi. L’iniziativa ha sollevato interrogativi legati soprattutto alla gestione della salamoia, il residuo ad alta concentrazione salina prodotto durante il processo di dissalazione. È proprio lo scarico di questo materiale in mare a rappresentare il principale punto di attenzione indicato dal GrIG. L’associazione chiede che siano valutati con precisione gli eventuali effetti diretti e indiretti sull’ambiente marino delle Eolie, anche in considerazione del particolare valore naturalistico e paesaggistico dell’arcipelago. La richiesta di approfondimento non riguarda soltanto la realizzazione degli impianti, ma anche il rispetto di tutte le autorizzazioni e delle valutazioni necessarie per limitarne l’impatto sull’ecosistema.

Salamoia e possibili effetti sulla Posidonia oceanica

La questione centrale riguarda le conseguenze che lo scarico della salamoia potrebbe produrre sulle praterie di Posidonia oceanica. Si tratta dell’elemento sul quale si concentrano le preoccupazioni dell’associazione e degli abitanti delle isole coinvolte. Il GrIG sottolinea la necessità di verificare preventivamente ogni possibile impatto sugli habitat marini, valutando non soltanto gli effetti immediati, ma anche quelli indiretti legati al funzionamento degli impianti. La tutela delle praterie di Posidonia viene indicata come una priorità nell’ambito di un contesto territoriale caratterizzato da vincoli e riconoscimenti ambientali di particolare rilievo.

L’istanza di accesso civico e di informazioni ambientali

Per ottenere chiarimenti sui progetti e sui procedimenti autorizzativi, il Gruppo d’intervento giuridico ha presentato un’istanza di accesso civico e di informazioni ambientali. L’iniziativa ha coinvolto il Ministero dell’Ambiente, la Regione Siciliana, la Soprintendenza di Messina, il Comune di Lipari e i carabinieri del Noe. L’associazione ha inoltre informato la Procura di Messina. L’obiettivo dell’istanza è acquisire informazioni complete sullo stato delle procedure e sulle valutazioni ambientali effettuate o ancora in corso per i quattro impianti.

Valutazione di incidenza ambientale e autorizzazioni agli scarichi

Il GrIG ricorda che gli impianti devono essere sottoposti alla Valutazione di incidenza ambientale e devono ottenere le necessarie autorizzazioni agli scarichi. La verifica di questi adempimenti rappresenta uno dei passaggi fondamentali indicati dall’associazione. La realizzazione e l’entrata in funzione dei dissalatori non possono quindi prescindere dall’esame degli impatti sugli habitat interessati e dalla regolamentazione degli scarichi in mare. L’associazione chiede che le procedure siano affrontate con particolare rigore, considerando la fragilità e il valore dell’ambiente marino eoliano.

Pareri favorevoli per Alicudi e Panarea

Per gli impianti di Alicudi e Panarea risultano già espressi pareri favorevoli. Il comunicato non fornisce ulteriori dettagli sul contenuto di tali pareri, ma conferma che per queste due isole una parte dei procedimenti si è già conclusa positivamente. La situazione appare invece differente per gli altri progetti. Per Filicudi e Stromboli, infatti, non sono noti gli esiti dei relativi procedimenti. Questa differenza nello stato delle autorizzazioni è uno degli aspetti sui quali il GrIG chiede maggiore trasparenza e completezza informativa.

Esiti non noti per Filicudi e Stromboli

Per i dissalatori previsti a Filicudi e Stromboli non risultano noti gli esiti dei procedimenti. L’assenza di informazioni definitive spinge l’associazione a sollecitare ulteriori chiarimenti agli enti coinvolti. Il GrIG punta a conoscere lo stato delle valutazioni, le eventuali prescrizioni stabilite e le misure previste per evitare conseguenze negative sull’ambiente marino. L’istanza presentata mira quindi anche a ricostruire in modo completo l’iter amministrativo relativo a ciascun impianto, distinguendo tra i progetti per i quali sono già stati espressi pareri favorevoli e quelli ancora privi di un esito noto.

Le Eolie tra vincoli paesaggistici e Rete Natura 2000

La richiesta di approfondimenti viene motivata anche dal particolare livello di tutela che interessa le isole Eolie. L’arcipelago è sottoposto a vincoli paesaggistici, fa parte della Rete Natura 2000 ed è riconosciuto come patrimonio mondiale Unesco. Questi elementi, secondo quanto sottolineato dall’associazione, impongono verifiche particolarmente accurate sui possibili impatti dei progetti. La presenza di più livelli di protezione ambientale e paesaggistica rende quindi centrale il rispetto delle procedure e delle valutazioni previste per interventi potenzialmente in grado di incidere sull’ecosistema.