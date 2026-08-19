Disinfestazione a Catanzaro Nord, l’elenco delle zone interessate

Sono in programma per la notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 agosto 2026 gli interventi di disinfestazione antialare adulticida nella Zona Nord del territorio comunale di Catanzaro, promossi dall’Amministrazione per il contrasto alla presenza di insetti volanti. Le operazioni si svolgeranno in orario notturno, dalle ore 00:01 alle ore 06:00, tramite l’impiego di atomizzatori e nebulizzatori a basso volume caricati con prodotti specifici omologati per il controllo dei ditteri.
Quartieri e zone interessate dall’intervento (notte tra il 19 e il 20 agosto): Sant’Elia – Piterà – Visconte; Pontegrande – Bambinello Gesù – Pontepiccolo; Catanzaro Nord; Stadio; Siano – Santa Domenica; Janò; Rione De Filippis; Materdomini – Gagliano – Cavita.
Indicazioni alla cittadinanza
Per consentire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza, si invitano i cittadini residenti nelle aree interessate ad adottare alcune semplici precauzioni durante la notte:
- Tenere chiuse porte e finestre delle abitazioni durante il passaggio dei mezzi e nelle aree interessate dagli interventi;
- Evitare di sostare all’aperto nelle zone interessate durante le operazioni;
- Custodire gli animali domestici all’interno delle abitazioni o in spazi riparati;
- Tenere al riparo eventuali alimenti, bevande e contenitori destinati all’uso alimentare presenti all’esterno;
- Evitare di lasciare all’aperto biancheria, giochi, ciotole per animali e altri oggetti di uso quotidiano;
- Prestare particolare attenzione nelle aree immediatamente interessate dal trattamento.