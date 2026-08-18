Disinfestazione a Catanzaro Centro: l’elenco delle zone interessate e le raccomandazioni alla cittadinanza

Sono in programma per la notte tra martedì 18 e mercoledì 19 agosto 2026 gli interventi di disinfestazione antialare adulticida nella Zona Centro del territorio comunale di Catanzaro, promossi dall’Amministrazione per il contrasto alla presenza di insetti volanti. Le operazioni si svolgeranno in orario notturno, dalle ore 00:01 alle ore 06:00, tramite l’impiego di atomizzatori e nebulizzatori a basso volume caricati con prodotti specifici omologati per il controllo dei ditteri.

Quartieri e zone interessate dall’intervento (notte tra il 18 e il 19 agosto):

Centro (da Via Indipendenza a Piano Casa); Sala (fino all’inizio di Viale Cassiodoro, incrocio Via Piemonte); Campagnella – Signorello; Cava – Santo Janni; Fares – Via Lucrezia della Valle; Alli – Petricciolo.

Indicazioni alla cittadinanza

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza, si invitano i cittadini residenti nelle aree interessate ad adottare alcune semplici precauzioni durante la notte: