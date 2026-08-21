Difterite, l’assessore Caruso dopo la morte della bimba a Palermo: “genitori, vaccinate senza indugio i vostri figli”

L’assessore regionale alla Salute interviene dopo il decesso della bambina di 4 anni per sospetta difterite: “I vaccini sono fondamentali per difendersi dalle malattie”. Annunciate nuove iniziative con pediatri e Asp territoriali per rafforzare le campagne vaccinali

virus bambini
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

“Genitori, vaccinate senza indugio i vostri figli per proteggerli da malattie che grazie alle campagne vaccinali sono state debellate”. Lo dice Marcello Caruso, assessore regionale alla Salute dopo la morte della bimba di 4 anni per sospetta difterite. “Provo un grande dolore per ciò che è accaduto – continua – I vaccini sono fondamentali per difendersi dalle malattie. Sin dal mio insediamento – dice l’assessore – abbiamo condiviso con l’Asp azioni periodiche per spingere i genitori a vaccinare i loro figli. Continueremo a mettere in campo iniziative con pediatri e Asp territoriali per promuovere nuove campagne vaccinali, strumenti indispensabili per vincere la battaglia per la vita”.

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