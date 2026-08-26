Dierre Basketball Reggio Calabria, ufficiale il nuovo preparatore atletico: ecco Andrea Santisi

La Dierre Basketball Reggio Calabria, società impegnata nel campionato di serie C Unica di Basket, comunica il nome del nuovo preparatore atletico per la stagione che si va ad aprire. Si tratta di Andrea Santisi, volto ampiamente conosciuto e riconosciuto nel panorama calcistico e calcettistico reggino per il suo lavoro e la sua dedizione, oggi pronto ad un salto nel mondo del basket. La figura del preparatore atletico viene ritenuta fondamentale per lo sviluppo e il benessere dei cestisti e la società ha deciso di puntare fortemente affidandosi alle mani esperte di Santisi.

Il nuovo preparatore atletico della Dierre Basketball vanta un curriculum ricco e variegato, maturato prevalentemente nel mondo del calcio e del calcio a 5, con esperienze che spaziano dalla scuola calcio fino alle categorie nazionali.

Ha lavorato tantissimo, sia in ambito maschile che in ambito femminile, operando anche per realtà di Serie A2.

Un bagaglio di esperienze che lo rende perfettamente a suo agio nel mondo bianco-blu, un aspetto certamente non secondario per la sua nuova avventura nel basket.

A completare il profilo di Andrea Santisi, un ricco corredo di qualifiche professionali che attestano la sua preparazione e competenza nel campo della preparazione atletica. È infatti Personal Trainer, specializzato in Fitness Funzionale e CrossTraining, preparatore atletico con patentino UEFA C e, ultimo ma non meno importante, chinesiologo. Un titolo, quest’ultimo, che sottolinea una solida base scientifica e una profonda conoscenza del movimento umano, elementi indispensabili per chi si occupa di preparazione atletica a certi livelli. Con l’arrivo di Andrea Santisi, la Dierre Basketball Reggio Calabria mette a disposizione delle proprie atlete una professionalità di altissimo profilo, pronta a lavorare per garantire performance e benessere nel corso della prossima stagione.