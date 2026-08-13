Dierre Basketball Reggio Calabria: c’è la firma di Stefano Natalini

La Dierre Basketball Reggio Calabria continua a rinforzare il proprio roster in vista del campionato di Serie C Unica. Nuovo ingaggio: si tratta di Stefano Natalini, ala piccola classe 2004, pronto a mettersi a disposizione di coach Dario Lo Storto per la nuova stagione. Stefano Natalini arriva a Reggio Calabria con un bagaglio di esperienze già significativo nonostante la giovane età. Cresciuto cestisticamente nel vivace vivaio di Roma Eur, ha mosso i primi passi nel mondo del basket giovanile prima di intraprendere un percorso che lo ha portato a calcare palcoscenici sempre più importanti.

La sua carriera è costellata di tappe significative. Natalini ha vestito le maglie di Lasalle Roma, Libertas Montale e Pallacanestro Agliana, maturando esperienze preziose in diversi contesti. Ha inoltre giocato campionati nazionali giovanili d’eccellenza con Pistoia Basket e con la Smith Roma, confrontandosi con livelli di gioco elevati che ne hanno affinato le qualità tecniche e caratteriali.

Due anni fa ha giocato in Serie B2 con il Castanea Messina, all’interno di un team rampante che ben figurò in categoria.

Natalini arriva alla Dierre dopo un’ultima tappa al Viadana, pronto a mettere a disposizione della nuova squadra tutta la sua fisicità e la sua determinazione.

Natalini è un’ala piccola di ruolo che non si limita a giocare per la squadra, ma che sa anche prendersi le responsabilità nei momenti cruciali. Tra le sue armi migliori spiccano la penetrazione in area, una difesa forte e fisica e un tiro da tre punti che lo rende pericoloso anche dalla lunga distanza. La sua capacità di essere dirompente in transizione e di leggere le situazioni di pick and roll lo rende un tassello fondamentale per il nuovo progetto tecnico della Dierre.

Fisicità, esperienza e versatilità: queste le caratteristiche che hanno convinto la società a puntare su di lui per affrontare al meglio il campionato di Serie C Unica.