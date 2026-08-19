Dierre Basket Reggio Calabria: ufficiale l’arrivo di Hlib Batalskyi, talento ucraino classe 2003

Nuovo innesto per la Dierre Reggio Calabria, che ha ufficializzato l’ingaggio di Hlib “Gleb” Batalskyi, talento ucraino classe 2003. Un’aggiunta di qualità per il roster reggino, che si arricchisce di un giocatore giovane ma già abituato a confrontarsi con contesti competitivi e con esperienze maturate anche a livello internazionale. Batalskyi, alto 197 centimetri, è un’ala versatile in grado di ricoprire sia il ruolo di ala piccola sia quello di ala grande. Le sue caratteristiche aggiungono intensità, capacità realizzativa e duttilità alla squadra, offrendo allo staff tecnico una soluzione utilizzabile in più assetti.

Nato a Dnipro, in Ucraina, Batalskyi ha mosso i primi passi cestistici nella propria città, dove ha giocato fino all’età di 19 anni. Nell’aprile 2022 è arrivata la prima esperienza in Italia, quando ha raggiunto la New Fortitudo Isernia per disputare la parte conclusiva della stagione. Nell’annata 2022-2023 ha poi affrontato la sua prima stagione completa nel basket italiano, ancora con la formazione molisana impegnata in Serie C Gold. Il suo contributo ha accompagnato la New Fortitudo Isernia verso la storica promozione in Serie B2, categoria nella quale Batalskyi ha successivamente continuato il proprio percorso.

L’esperienza con il Viadana Basket

Più recentemente il giocatore ucraino ha indossato la maglia del Viadana Basket, impegnato nel campionato di Serie C maschile in Lombardia. In questa esperienza Batalskyi si è messo in evidenza soprattutto dal punto di vista offensivo, affermandosi come uno dei migliori realizzatori della squadra. Le sue prestazioni gli hanno permesso di ottenere anche riconoscimenti individuali, tra cui quello di MVP in alcune partite chiave del campionato. Un rendimento che ha confermato la sua capacità di incidere sia con continuità sia nei momenti più importanti delle gare.

Nonostante la giovane età, Batalskyi può già vantare un curriculum internazionale di rilievo grazie alle esperienze maturate con la nazionale ucraina. Un elemento che aggiunge ulteriore valore al profilo scelto dalla Dierre Reggio Calabria per completare e rafforzare il proprio roster. Con il suo arrivo, la società reggina inserisce dunque un giocatore ancora giovane ma già dotato di esperienza, versatilità e capacità realizzative, con l’obiettivo di aumentare qualità e intensità nelle rotazioni della nuova stagione.