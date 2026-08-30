Dierre Basket Reggio Calabria, Batalskyi: “gruppo giovane e voglia di vincere, qui legame speciale con l’Ucraina”

La Dierre Basket Reggio Calabria ha ufficializzato l’ingaggio di Hlib “Gleb” Batalskyi, ala versatile classe 2002 proveniente da Dnipro, Ucraina. Alto 197 cm, il giocatore può ricoprire sia il ruolo di ala piccola che di ala grande, garantendo atletismo, tiro da fuori e capacità di attaccare il ferro. Il nuovo arrivo in casa biancoblu si è presentato ai microfoni del club raccontando le prime impressioni sulla nuova avventura calabrese e il legame, quasi storico, tra Reggio e il basket ucraino.

“Mi trovo benissimo – ha esordito Batalskyi – il gruppo è giovane, con interessi comuni, e gli allenamenti stanno procedendo alla grande. Fa caldo, ma è un dettaglio: qui l’accoglienza è stata fantastica. Ci stiamo conoscendo piano piano, ma le sensazioni sono ottime”.

Sul suo ruolo in campo, Gleb non ha dubbi: “non ho una posizione fissa. Gioco da 4 o da 3, posso difendere su lunghi ed esterni. Se prendo palla, parto in palleggio e vado a segnare. Sono un quattro tiratore, ma se c’è spazio attacco il ferro senza pensarci due volte”.

Il giornalista ha subito ricordato un nome che ha fatto la storia del basket reggino: Sasha Volkov, leggendario giocatore ucraino che negli anni ’90 incantò il PalaCalafiore. Un parallelo, ovviamente simbolico ma che Batalskyi accoglie con sorriso e rispetto, consapevole del filo invisibile che lega la Calabria all’Ucraina.

“Non ne so molto – ammette – ma so che qui hanno giocato amici e connazionali. Misha Lebedev, ad esempio è mio compaesano, siamo cresciuti insieme. Ormai è cittadino di Reggio Calabria, e sono felice per lui. Lo salutiamo con affetto”.

Sugli obiettivi della stagione, il giovane ucraino è chiaro: “i miei obiettivi personali coincidono con quelli di squadra: arrivare più in alto possibile, raggiungere il traguardo che ci siamo prefissati. Il girone è tosto, lo so: ho amici che hanno giocato qui e conosco alcuni avversari. Ma ci stiamo preparando al meglio”.

Parole di stima anche per il coach: “ci stiamo trovando bene in campo, parliamo tanto e analizziamo insieme le situazioni. C’è grande sintonia”.

La carriera di Gleb parla di un giovane già con esperienza internazionale. Cresciuto nel Dnipro, ha lasciato l’Ucraina nell’aprile 2022 per approdare in Italia, alla New Fortitudo Isernia, contribuendo alla promozione in Serie B2. Nella scorsa stagione ha giocato a Viadana, in Serie C, distinguendosi come top scorer e MVP in più occasioni. Vanta anche presenze con la nazionale ucraina.

L’arrivo di Batalskyi arricchisce il roster della Dierre con freschezza, talento e una storia che incrocia quella di Reggio Calabria, da sempre terra d’accoglienza per il basket dell’Est Europa.