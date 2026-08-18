Dierre Basket, colpo sul perimetro: arriva Umberto Indelicato

Nuovo innesto per la Dierre Basket, che arricchisce il proprio roster con l’arrivo di Umberto Indelicato, esterno classe 2002 con spiccate qualità realizzative e già una significativa esperienza maturata tra diversi campionati nazionali. Il club biancoblù punta così su un giocatore giovane ma con un percorso importante alle spalle, inserendolo in un progetto costruito su talento e ambizione. Indelicato è cresciuto cestisticamente ad Agrigento, muovendo i primi passi nella Fortitudo Agrigento. Il suo percorso lo ha portato successivamente a dividersi tra la Serie C del Real Basket Agrigento e la Serie B sotto la guida di coach Michele Catalani, esperienze che gli hanno permesso di sviluppare ulteriormente il proprio bagaglio tecnico

Il curriculum del nuovo giocatore della Dierre comprende anche l’esordio in Serie A2 nel 2019 con Agrigento, oltre alla partecipazione a campionati giovanili d’eccellenza. Nel corso della sua carriera ha inoltre maturato esperienza in C Gold con Isernia, ampliando progressivamente il proprio percorso tra categorie e contesti differenti. Nella stagione 2023-2024 Indelicato si è messo particolarmente in evidenza in Serie B2 con il Barcellona Basket, riuscendo a mantenere una media punti costantemente in doppia cifra e proponendosi come uno dei cestisti italiani più interessanti del campionato.

Dopo il biennio a Barcellona, segnato anche da uno stop dovuto a un infortunio, nell’ultima stagione Indelicato ha giocato nella Serie C pugliese con il Cus Foggia. Qui ha confermato le proprie qualità offensive viaggiando a una media di 15,8 punti a partita, dato che testimonia il suo forte senso del canestro. La Dierre individua nel nuovo acquisto un esterno tiratore puro, dotato di grande feeling con il ferro e di una spiccata capacità realizzativa. La facilità nel trovare il fondo della retina, unita all’esperienza maturata nonostante la giovane età, rappresenta per il club un ulteriore valore aggiunto in vista della nuova stagione.