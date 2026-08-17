Diamante, Sabatina Napolitano presenta “Tutti i giorni un incantesimo” alla Villa Pertini

La poesia torna protagonista a Diamante con un appuntamento dedicato a Sabatina Napolitano e al suo ultimo libro, “Tutti i giorni un incantesimo”, pubblicato da Pequod. L’incontro è in programma domenica 23 agosto alle ore 22 alla Villa Pertini di Diamante, dove Pippo Gallelli intervisterà l’autrice accompagnando il pubblico alla scoperta della sua più recente produzione poetica. L’appuntamento si propone come un momento di incontro diretto con una delle voci della poesia contemporanea, attraverso un dialogo che metterà al centro il libro, la sensibilità dell’autrice e una scrittura descritta come capace di muoversi tra amore, vita, intensità, memoria e riflessione.

“Sabatina Napolitano si distingue e brilla tra le voci poetiche contemporanee come poesia che riempie: piena di amore, di vita e di intensità è capace a regalare il vero senso della poesia con lo scuotere e l’emozionare. La poesia ritorna a Diamante in una notte che illumina il mondo. Così da Diamante la sua voce dilata in ogni luogo e amore lontano e vicino. È una occasione privilegiata di un incontro di un poetessa che parla di poesia. È quindi Sabatina a riempiere i colori di felicità e riflessione, di cura e balli dell’anima dove lo spirito si sussurra in ogni soglia, in ogni nostalgia, in ogni figlio senza mamma, in ogni progetto senza cura. È questo che è anche Sabatina Napolitano nella storia: una domestica luce. Elegante, affascinante e avvolta di mistero. Ma non è solo questo che rende la poesia di Sabatina Napolitano e Sabatina Napolitano stessa speciale: ma soprattutto quel sorriso capace a scrivere il diario dei sensi e significati, come se non ci fossero le ombre, e che anzi da corpo e voce alle ombre, in un modo che popola il mondo pieno di immensi pesi, leggere vittorie, divertenti sconfitte.”

La serata alla Villa Pertini offrirà dunque al pubblico l’occasione di entrare nel mondo poetico di Sabatina Napolitano attraverso le pagine di “Tutti i giorni un incantesimo” e il confronto con Pippo Gallelli. Un appuntamento che riporta la poesia al centro della scena culturale di Diamante, trasformando la presentazione del volume in un momento di ascolto, confronto e condivisione intorno ai temi e alle suggestioni che attraversano l’opera.