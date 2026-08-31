Di Battista in ospedale a Cuba, la compagna lo raggiunge. Arrivata anche un’equipe medica del Gemelli

Sahra Lahouasnia, compagna di Alessandro Di Battista, è arrivata all’Avana per stare accanto all’ex deputato del Movimento 5 Stelle, ricoverato da sabato presso l’ospedale “Hermanos Ameijeiras” della capitale cubana. La notizia arriva mentre cresce l’attenzione sulle condizioni di salute dell’ex parlamentare, che si trova in cura nella struttura sanitaria cubana. Nella capitale è giunta anche un’equipe medica del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, pronta a offrire supporto e assistenza sanitaria.

Un’equipe del Policlinico Gemelli pronta a supportare le cure

Parallelamente all’arrivo della famiglia, nella capitale cubana è arrivata anche una squadra medica del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. L’equipe italiana è pronta a fornire assistenza medica e supporto specialistico, affiancando i professionisti dell’ospedale Hermanos Ameijeiras nella gestione del percorso sanitario dell’ex parlamentare.