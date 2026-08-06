Derive Festival 2026 a Cinquefrondi: sul palco Nobraino, Mario Venuti e Tony Canto

Cinquefrondi accoglierà per la prima volta il Derive Festival, la rassegna di musica divergente e trekking urbano che dal 2018 attraversa il territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria unendo concerti dal vivo, scoperta dei luoghi e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico. L’ottava edizione si svolgerà il 24 e 25 agosto 2026 e porterà in Piazza della Repubblica i Nobraino, Mario Venuti e Tony Canto, con due appuntamenti a ingresso gratuito. L’edizione 2026 segna una nuova tappa nel percorso itinerante del festival, che approda per la prima volta sul versante tirrenico metropolitano. Per due sere Piazza della Repubblica diventerà il centro di una proposta culturale dedicata alla grande musica italiana, confermando la vocazione di un progetto capace di connettere spettacolo, territorio e partecipazione.

Il festival è organizzato da APS Laboratori Musicali ETS di Reggio Calabria, in collaborazione con il Comune di Cinquefrondi e con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. La sinergia è stata fortemente voluta dal sindaco Michele Conia e dalla presidente dell’associazione Teresa Mascianà, con l’obiettivo di consolidare una manifestazione diventata negli anni un punto di riferimento nel panorama musicale calabrese.

Il sindaco Michele Conia ha espresso soddisfazione per l’arrivo del festival, sottolineando come l’Amministrazione comunale abbia creduto fin dall’inizio nel valore di un’iniziativa capace di coniugare musica, cultura, valorizzazione del territorio e partecipazione. Un ringraziamento è stato rivolto ad APS Laboratori Musicali ETS, alla presidente Teresa Mascianà, alla direzione artistica e all’intero gruppo organizzativo per avere scelto Cinquefrondi come nuova tappa della manifestazione.

Ospitare il Derive Festival rappresenta per il Comune un’importante opportunità di promozione territoriale e conferma la volontà dell’Amministrazione di investire nella cultura come strumento di crescita, aggregazione e sviluppo. L’obiettivo è valorizzare Cinquefrondi come luogo capace di accogliere eventi di qualità e di rilievo nazionale, offrendo alla comunità e ai visitatori un appuntamento culturale di prestigio.

Nato nel 2018 con la direzione artistica dell’antropologo Ettore Castagna, il Derive Festival ha costruito nel tempo una precisa identità: portare la musica fuori dai circuiti convenzionali e valorizzare luoghi poco frequentati, borghi, contrade e beni culturali spesso dimenticati. Il progetto propone così un’esperienza che intreccia concerti, trekking urbano e conoscenza del territorio.

Ad aprire il programma, lunedì 24 agosto alle ore 22, saranno i Nobraino, una delle band più rappresentative della scena indipendente italiana. Il gruppo è recentemente tornato dal vivo dopo un periodo di pausa ed è impegnato in un tour che sta registrando il tutto esaurito in diverse città italiane. Sul palco ci sarà anche il frontman Lorenzo Kruger, artista profondamente legato alla storia del festival.

La seconda serata, martedì 25 agosto alle ore 22, avrà come protagonisti Mario Venuti e Tony Canto. I due artisti proporranno un concerto intimo e coinvolgente, alternandosi nell’esecuzione delle rispettive composizioni e condividendo il palco in un dialogo musicale costruito sull’intensità interpretativa e sulla qualità del cantautorato italiano. Entrambi gli spettacoli si terranno in Piazza della Repubblica e saranno a ingresso gratuito. Il Derive Festival prosegue così il proprio viaggio come laboratorio culturale itinerante, utilizzando la musica per creare nuove connessioni tra persone, territori e comunità e per promuovere una diversa forma di fruizione culturale, legata alla riscoperta del patrimonio materiale e immateriale della Calabria.