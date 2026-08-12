Depurazione, entrato in funzione il collegamento Silica-Porto Salvo. Montuoro: “mantenuto l’impegno con la comunità vibonese”

È entrato in funzione nella notte il nuovo collegamento tra il sistema di depurazione di contrada Silica e l’impianto di Porto Salvo. Un intervento atteso da tempo dalla comunità vibonese, che consente di superare una delle principali criticità del sistema depurativo del territorio e di avviare una nuova fase nella gestione degli scarichi depurati. Questa mattina l’assessore regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro, ha incontrato i giornalisti per illustrare l’intervento e fare il punto sulle attività realizzate.

All’incontro erano presenti il direttore generale del dipartimento Ambiente, Salvatore Siviglia, il direttore generale di Sorical, Giovanni Paolo Marati, il consigliere regionale, Vito Pitaro, il sindaco di Vibo, Enzo Romeo, e il presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn, Silvio Greco.

“Avevamo assunto un impegno preciso con Vibo Valentia e oggi possiamo dire di averlo mantenuto – ha dichiarato Montuoro –. Nella notte è entrato in funzione il collegamento che consente di convogliare l’effluente depurato proveniente dall’impianto di contrada Silica verso il sistema di Porto Salvo. È un risultato concreto, frutto di un lavoro intenso e di una forte collaborazione istituzionale. L’intervento consente di modificare il precedente assetto di gestione dell’effluente depurato proveniente dall’impianto di Silica, superando il suo recapito nel torrente Sant’Anna e indirizzandolo verso l’impianto di Porto Salvo e il relativo sistema di scarico a mare”.

“Parliamo di un’opera che non è soltanto tecnica – ha aggiunto l’esponente della Giunta Occhiuto – ma che ha un valore fortemente ambientale. Significa intervenire su una vicenda che si trascinava da troppo tempo e dare finalmente una risposta concreta alle preoccupazioni della comunità, degli operatori economici e delle associazioni che da anni chiedono maggiore tutela del territorio e del mare”.

Determinante, nella fase conclusiva dell’intervento, è stato il ruolo di Sorical, nuovo gestore dell’impianto di depurazione di Porto Salvo.

“Da quando Sorical ha assunto il ruolo di soggetto industriale del Servizio Idrico Integrato della Calabria – ha sottolineato Montuoro – abbiamo assistito a una significativa accelerazione degli investimenti e degli interventi di ammodernamento delle infrastrutture. Anche a Vibo Valentia abbiamo chiesto un cambio di passo e Sorical ha risposto mettendo in campo una vera e propria task force tecnica e operativa. La società ha concentrato uomini, mezzi e competenze tecniche con l’obiettivo di affrontare e chiudere una vicenda che da troppo tempo rappresentava una criticità per il territorio”.

“Voglio ringraziare in modo particolare i tecnici e il personale di Sorical – ha proseguito l’assessore all’Ambiente – perché hanno lavorato con grande determinazione, affrontando in tempi molto stretti le problematiche tecniche e operative necessarie per arrivare all’attivazione del collegamento. Questo è esattamente ciò che ci aspettiamo da un soggetto industriale: capacità di programmare, responsabilità gestionale e soprattutto capacità di trasformare gli investimenti in opere e risultati concreti“.

L’assessore Montuoro ha, poi, evidenziato il valore della collaborazione istituzionale che ha accompagnato il percorso.

“Desidero rivolgere un ringraziamento particolare all’ex procuratore della Repubblica di Vibo Valentia Camillo Falvo e all’attuale procuratore facente funzioni Concettina Iannazzo, per l’attenzione e la collaborazione istituzionale assicurate nel corso di questa vicenda. Un ringraziamento va inoltre al prefetto di Vibo Valentia Anna Aurora Colosimo, alle Forze dell’ordine, alla Capitaneria di Porto e alla Guardia Costiera, e alle associazioni ambientaliste, che hanno seguito con attenzione questa problematica e contribuito, ciascuno per il proprio ruolo, a mantenere alta l’attenzione sulla tutela ambientale”.

“L’attivazione del collegamento Silica-Porto Salvo rappresenta un nuovo modello per la depurazione calabrese e si inserisce in una più ampia strategia regionale di ammodernamento del sistema depurativo. Quello che è accaduto a Vibo – ha concluso Montuoro – dimostra che quando le istituzioni lavorano insieme e quando esiste un soggetto industriale capace di assumersi la responsabilità della gestione e degli investimenti, è possibile affrontare anche criticità che per anni sono sembrate irrisolvibili. La Regione Calabria continuerà a sostenere questo percorso, perché la depurazione è una delle infrastrutture fondamentali per la tutela dell’ambiente, della salute dei cittadini e per lo sviluppo turistico dei nostri territori”.

L’entrata in funzione del collegamento rappresenta dunque un passaggio significativo per il sistema depurativo vibonese e costituisce uno dei primi risultati concreti della nuova fase di gestione industriale affidata a Sorical, con l’obiettivo di rendere più efficiente, moderno e ambientalmente sostenibile il servizio idrico integrato calabrese.