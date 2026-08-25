Denis Nesci inaugura a Lamezia Terme la nuova sede politica: “uno spazio aperto per avvicinare Calabria, territori ed Europa”

Sarà inaugurata domani, mercoledì 26 agosto, alle ore 17.30, a Lamezia Terme, la nuova sede politica dell’eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR Denis Nesci. La sede si trova in via Gesualdo Scardamaglia 38A, al secondo piano, di fronte al parcheggio degli autobus. “Questa nuova sede – dichiara Nesci – nasce con l’obiettivo di essere uno spazio aperto, vivo e accessibile. Un luogo nel quale raccogliere idee, ascoltare esigenze, costruire proposte e rafforzare il collegamento tra la Calabria, il Governo nazionale e le istituzioni europee”.

La scelta di Lamezia Terme non è casuale. La città, per posizione geografica e centralità nei collegamenti regionali, rappresenta uno snodo naturale per l’intera Calabria e un punto di riferimento per il confronto con amministratori, cittadini, associazioni, imprese e realtà territoriali. “La politica – prosegue Nesci – ha senso se resta vicina alle persone e ai territori. L’Europa non deve essere percepita come distante: molte decisioni che incidono sulla vita delle comunità passano anche da Bruxelles e Strasburgo. Il nostro compito è accorciare questa distanza, portando le istanze della Calabria nei luoghi in cui si decide e riportando sui territori opportunità, strumenti e risposte concrete”.

La nuova sede lametina sarà anche un presidio politico di Fratelli d’Italia sul territorio

La nuova sede lametina sarà anche un presidio politico di Fratelli d’Italia sul territorio, pensato per favorire partecipazione, confronto e iniziative pubbliche: “Fratelli d’Italia cresce quando riesce a stare dentro le comunità, ascoltare, organizzare energie e trasformare le istanze dei territori in azione politica. Questa sede vuole essere esattamente questo: non un luogo chiuso, ma una casa aperta a chi vuole contribuire alla costruzione del futuro della Calabria”. “Invito cittadini, amministratori, militanti, simpatizzanti e tutti coloro che vorranno partecipare – conclude Nesci – a essere presenti domani a Lamezia. Sarà un momento di incontro e di condivisione, ma soprattutto l’avvio di un nuovo spazio di lavoro politico al servizio della Calabria”.