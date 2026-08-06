Democrazia Sovrana Popolare, arrivano le dimissioni di Giuseppe Modafferi

“Io sottoscritto Giuseppe Modafferi, nella qualità di Tesoriere di Democrazia Sovrana Popolare nonché di Coordinatore regionale della Calabria, con la presente comunico le mie irrevocabili dimissioni dagli incarichi ricoperti all’interno dell’Associazione. La decisione è assunta alla luce dell’attuale situazione politica e statutaria venutasi a creare, che non consente più, a mio avviso, il sereno svolgimento delle funzioni affidatemi.

Resto naturalmente a disposizione per gli adempimenti conseguenti alle presenti dimissioni e per ogni attività necessaria ad assicurare il corretto passaggio delle consegne. Considerato che al momento mi trovo fuori sede, rappresento sin d’ora la mia disponibilità a collaborare alle operazioni di transizione a partire dal mese di settembre, con modalità, data e orario da concordarsi preventivamente.

La presente viene trasmessa agli iscritti, al Presidente Francesco Toscano e ai componenti del Consiglio Direttivo affinché ciascuno ne abbia formale conoscenza“. È quanto si legge in una lettera inviata alla stampa da Giuseppe Modafferi.