“Dell’amore live in estate”, Levante in tour: 2 tappe a Messina e Catania | INFO e DATE

Levante è pronta per approdare nella sua Sicilia in tour con Dell’amore live in estate, la serie di appuntamenti dal vivo che la porterà fino a settembre sui palchi delle principali rassegne musicali estive. Due le tappe in Sicilia in calendario nei prossimi giorni: la prima si terrà martedì 18 agosto a MESSINA all’Arena Capo Peloro (ex Sea Flight) all’interno degli eventi della rassegna Capo Peloro Summer Fest. L’evento è organizzato da Puntoeacapo S.R.L. in collaborazione con Il Botteghino e il Comune di Messina nell’ambito del progetto “Messina Città della Musica e degli Eventi 2025-2026”.

Il secondo appuntamento live sarà mercoledì 19 agosto a Zafferana Etnea (Catania) sul palco dell’Anfiteatro Falcone e Borsellino per la rassegna di eventi Etna In Scena promossa dal Comune di Zafferana che vede lo spettacolo in cartellone organizzato da Puntoeacapo Srl con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

I biglietti per le due date sono ancora disponibili sui circuiti online e nei punti prevendita abilitati e la sera degli spettacoli ai botteghini. Il concerto è un live travolgente, che mostra le indiscusse doti di performer della cantautrice e in cui l’energia condivisa da Levante e restituita dal suo pubblico si intrecciano a un repertorio consolidato, capace di far ballare, cantare in coro, pensare e liberare le emozioni, in un’esperienza sempre nuova.

Durante il tour estivo Levante sta portando sul palco anche “MALÌA”, il nuovo singolo in cui continua il suo viaggio musicale di analisi sulle sfaccettature dell’amore e della sua fine. Questo singolo, insieme ai precedenti Maimai, Niente da dire, Dell’Amore il fallimento, Sono blu e il brano sanremese Sei tu faranno parte del suo prossimo album “Dell’amore il fallimento e altri passi di danza”, la cui uscita è stata annunciata per il 9 ottobre per Warner Records/Warner Music Italy.

Si tratta di un corposo lavoro discografico composto da 15 tracce e uno speciale cameo. Il risultato in musica della sua indagine sull’amore e sui diversi modi in cui può manifestarsi e fallire. Anche in questo album Levante ha spinto la sua ricerca oltre la musica, rappresentando visivamente il suo punto di vista artistico, attraverso colori e simbologie. Il colore arancione, simbolo di energia, creatività, spiritualità e al contempo allerta, racconta perfettamente le intenzioni di questo lavoro.

“Nella scrittura e nella composizione dei brani del disco non sono stata guidata da un colore, almeno non da subito”. – racconta Levante – “Col passare dei mesi ho compreso che era una luce arancione a lampeggiare sulle mie parole, come un semaforo che allerta, un salvagente in mezzo al mare, un giubbotto di salvataggio. In effetti l’arancione è un emblema di detenzione, avvertimento o protezione. È il colore dell’ascesa, della discesa e della combustione solare, un simbolo di maturazione e raccolto, della rugginosa luna autunnale, di assimilazione e realizzazione. Il suo calore indica le trasformazioni più violente, drastiche e improvvise della natura e della psiche: il fuoco che avvampa nei boschi, l’esplosione di un vulcano, la deflagrazione nucleare”.

Un’ulteriore novità è la scelta di rendere corale la copertina: per la prima volta Levante è circondata dalle persone che fanno parte della sua vita personale e lavorativa.

“Il passo successivo è stato smettere di vedermi seduta, perché nel mio eremitaggio -tra studio, solitudini, ricerca del Sè – avevo cambiato postura. Non mi sentivo più china o riversa su me stessa o bisognosa di poggiare le gambe. Mi sono immaginata la punta di una piramide umana, fatta di amori, amanti, amici, sconosciuti… eppure tutti danzatori come me, a ballare l’amore come si può”.

L’album, disponibile in preorder, arriva con un’iniziativa speciale dedicata ai fan. Tutti i partecipanti avranno accesso a un set fotografico allestito all’interno delle venue dei concerti, dove prenderanno parte a una foto di gruppo insieme a Levante. Lo scatto riprodurrà la copertina dell’album, richiamandone fedelmente colori, simbologia e composizione, dando vita a una reinterpretazione collettiva e irripetibile.

Chi acquista “Dell’Amore il Fallimento e altri Passi di Danza | Pacchetto dedicato Roma & Milano”, in edizione limitata fino a esaurimento, riceverà il Picture Disc del nuovo album e un accredito da ritirare in loco per partecipare al live della data scelta, tra i due eventi speciali in programma a Roma il 7 settembre e a Milano il 9 settembre.

Chi ha già acquistato il biglietto per uno di questi eventi non deve necessariamente acquistare il pacchetto, ma è sufficiente che acquisti soltanto il Picture Disc. È un’iniziativa pensata per vivere insieme a Claudia l’esperienza di un progetto corale e simbolico, e portare con sé una “copertina” alternativa, personale e unica.

Lo shooting si svolgerà direttamente nella location del concerto di Roma o Milano. Per prendere parte alla fotografia, a tutti i partecipanti sarà richiesto di indossare abiti completamente arancioni, così da ricreare l’impatto visivo della cover originale.

Le date del tour estivo di Levante