Delianuova, prevenzione e lotta al tumore al seno: convegno con l’Associazione Casa di Rosa | VIDEO

Lotta e prevenzione contro il tumore al seno. Sono queste le tematiche al centro di un importante convegno svoltosi nei locali dell’auditorium di Delianuova, in provincia di Reggio Calabria. L’evento, che ha visto la nutrita partecipazione di un parterre di spicco nel campo, si è poi concluso con la cerimonia di premiazione e l’impegno condotto dal dottor Raffaele Leuzzi. Delianuovese, promotore del convegno, Leuzzi attualmente è presidente dell’Associazione Casa di Rosa, una realtà che da tempo è il servizio delle donne calabresi nel garantire loro una diagnosi precoce, una prevenzione primaria del tumore al seno.

Di seguito il servizio completo, a cura di Graziano Tomarchio.